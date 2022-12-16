В древнем городе майя обнаружили загадочную статую воина 1 16.12.2022, 13:19

1,362

Археологи теряются в догадках.

Статую безголового человека в натуральную величину недавно обнаружили в древнем городе мая Ошкинток, Мексика, во время раскопок под руководством Национального института антропологии и истории (INAH), сообщают The Jerusalem Post.

Археологи считают, что статуя сделана в образе воина мая, вероятнее всего, военнопленного. По словам генерального директора INAH Диего Прието, отсутствие головы «безусловно символизирует воина, плененного во время боя».

Он добавил, вполне вероятно, что человека, изображаемого статуей, в конце концов обезглавили после захвата.

Проводя медийную экскурсию по месту раскопок, археолог Луис Пантоха Диас объяснил важность открытия, сказав, что «его нашли лежащим на спине, и он олицетворяет человеческую фигуру. Мы видим обозначенные пекторали, среднюю часть, которая может быть свисающим животом».

Однако информация, которой поделились археологи, предварительная, а не окончательная, поскольку еще многое неизвестно, и Пантоха Диас подчеркнул, что на этом этапе трудно что-то сказать с уверенностью.

Древний город Ошкинток

Древний город мая Ошкинток расположен на северо-западном краю мексиканского полуострова Юкатан, района, богатого известняком, но с дефицитом озер.

Находки на месте древнего города свидетельствуют, что его заселили с позднего доклассического времени до позднего постклассического периода истории мая, но нет никаких доказательств какой-либо конкретной войны или голода, повлекших за собой разорение города в 1500 году н. е.

Город был главным центром в раннеклассическую и классическую эпоху. В это время жители строили такие сооружения, как пирамиды, и создавали детальные иероглифы и иконографию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».