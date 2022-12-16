ВСУ показали гору трупов российский оккупантов

ВСУ показали гору трупов российский оккупантов2
- 16.12.2022, 13:32
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Тела захватчиков сложены друг на друга в несколько рядов.
ВСУ сообщают, что общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля составили около 97 тысяч 270 человек.
Telegram-канал «Управление стратегических коммуникаций ВСУ» показал фото горы трупов российских захватчиков. На нем 20 тел оккупантов, сложенных друг на друга в несколько рядов.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ разгромили 31-ю десантную бригаду РФ под Бахмутом.