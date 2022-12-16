Военная вылазка из Беларуси станет концом Лукашенко 2 Сергей Климовский

16.12.2022, 13:30

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Боевые действия будут непродолжительными.

Целесообразно взглянуть на маневры войск Лукашенко, происходящие возле границ Украины и Литвы.

Эти маневры имеют много военных и политических целей, но политические преобладают над военными, почему и не наблюдается высокая концентрация войск в Беларуси, логичная при подготовке крупномасштабного вторжения. В Кремле сейчас его не планируют, а хотят провести разведку боем.

Наиболее вероятный сценарий может иметь следующий вид. До 27-28 декабря армия Лукашенко попытается в нескольких местах перейти белорусско-украинскую границу силами тех двух десантных бригад и еще каких-то пехотных соединений, составленных из местных рашистов в ее рядах. Боевые действия будут непродолжительными – от нескольких часов до двух-трех суток и относительно невысокой интенсивности. По окончанию боев лукашисты организованно отойдут на исходные позиции.

Военные из РФ непосредственного участия в этой вылазке принимать не буду, разве что мелкими специальными подразделениями, переодетыми в белорусскую военную форму. Их общая задача – снимать информацию о бое, для чего и пригнали самолет-разведчик Ил-76 с именем «Сергей Атаянц». Разумеется, только им не ограничится. Более активно участвовать в вылазке будет штурмовая авиация РФ, которой поставлена цель нанести ракетно-бомбовые удары по мостам и дорожному покрытию на двух трассах – Ковель – Сарны и Луцк – Ровно, так как по ним прибывают боеприпасы и военная техника для ЗСУ. Для этого в Беларусь и вернули три МиГа, способных нести ракеты типа «Кинжал».

Основные военные задачи, решаемые этой вылазкой – максимально повредить две важные транспортные артерии, изучить нашу оборону на севере и посмотреть, чего стоит на практике воинство Лукашенко. Но гораздо важнее те политические задачи, которые в Кремля надеются решить посредством нее.

Самая главная среди них – принудить Лукашенко к торжественной, официальной, полной и окончательной передаче Беларуси в управление и собственность московскому олигархату, приурочив это к столетию учреждения СССР 30 декабря. Обычная советско-российская сакральщина. Поэтому в Кремле и не называют дату ритуального и традиционного общения путина с народом и СМИ в конце года. Хотят провести его по завершению военной вылазки в формате чрезвычайной встречи под лейблом «Беларусь наша, СССР воскрес». Мол, и сами такого не ожидали, а оно гляди, срослось. Это определяет и крайний срок вылазки рашистов – не позже 28-29 декабря. Разумеется, можно и позже, но тогда потеряются пропагандистская красота и пафос.

Лукашенко на этот раз пропетлять между капелек не удастся, поскольку нельзя не слиться с РФ, когда на Беларусь напали «нато-бандеровцы» и она героически отразила их вторжение. Именно таким и будет информационное сопровождение этой вылазки в российских СМИ и в производных от них СМИ в Беларуси. Лукашенко в этой ситуации просто не сможет сказать, что он и дальше будет отбиваться от «нато-бандеровцев» в одиночку и своими силами.

Собственно, начало этой вылазки станет одновременно и концом белорусского диктатора. Москва хочет окончательно заменить в ней персональную монархию Лукашенко на монархию коллективную и анонимную. Такую модель Кремль навязал сначала Армении, затем Грузии и сейчас продвигает в Черногории. Такая модель считается более устойчивой социально и менее уязвимой для критики, чем авторитарный персоналистский режим. В Армении она, правда, быстро рухнула весной 2018 г. к большому удивлению Кремля.

По сути, это воспроизведение советской модели коллективного партийного управления, которой Хрущев с сотоварищами заменили сталинскую персоналистскую автократию после расстрела Берии и Абакумова. В СССР эта модель достигла совершенства при Брежневе, но уже с Андропова начался ее развал и закат. Такую модель можно назвать фашизмом, но без дуче.

Персоналистская модель авторитаризма в РФ с лицом Путина находится в остром кризисе и некоторым в Кремле с конца 2018 г. хочется перейти к модели коллективного партийного руководства. Отсюда и все разговоры о транзите власти. Но есть технологические трудности с таким переходом и военная вылазка из Беларуси позволит московским политтехнологам потренироваться на ней и на Лукашенко. Кремль устранение Лукашенко может провести по разным схемам, но в любом случае он персонаж списанный. Если вздумает брыкаться, то поест грибочков и отправится вслед за Макеем.

Вторая важная для Кремля политическая цель вылазки – это максимальное извлечение из нее всех мыслимых и немыслимых дивидендов на международной арене. В то, что Украина атаковала воинство Лукашенко и ее армия зашла на территорию Беларуси, мало кто поверит даже в ООН, но в Москве с советских времен пришли к выводу: факты имеют мало значения, важнее соотношение военных сил.

Проверить их соотношение – третья политическая цель вылазки. Кремлю очень интересно увидеть реакцию США и НАТО на нее, которые десять месяцев упорно отказываются воевать с РФ, несмотря на все приглашения. Кремль не может понять, почему США готовы защитить Тайвань, Корею, Японию и даже Саудовскую Аравию, если на нее нападет Иран, но не хотят защищать Украину. Кремль давно мучается практическим вопросом: готовы ли американцы и европейцы умирать за Нарву? Однозначного ответа на него у Кремля нет. Но есть подозрение – не готовы. Вылазка – способ проверить это.

В Кремле на 99% убеждены, что в случае такой вылазки армии Лукашенко в Украину, все останется как есть, поскольку никто ничего не захватит. Армия Лукашенко не пойдет брать не то что Киев, но даже Житомир. Но непонятно, что в этой ситуации будут делать США и страны НАТО, кроме как слать ноты протеста в Москву, а там будут отвечать – это не мы, это все самодеятельность Лукашенко. В Кремле хотят посмотреть на это, что называется в режиме «живого времени», чтобы получить ответы на вопрос о Нарве и другие, связанные с ним.

Поскольку остановить или предотвратить спецоперацию с военной вылазкой из Беларуси нельзя, то остается лишь правильно ею воспользоваться.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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