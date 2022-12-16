В Беларуси по объявлению можно купить блох, клопов и шакала 1 16.12.2022, 13:37

Каких экзотических животных предлагают приобрести белорусам.

Еще несколько лет назад экзотикой считались муравьиные фермы. А сегодня иметь дома собственную колонию муравьев едва ли не также естественно, как завести кота или собаку. Но рынок не стоит на месте, предлагая белорусам все новых и новых экзотических питомцев. Сайт intex-press.by выбрал наиболее интересные, на наш взгляд, предложения.

Клоп и блоха

Пожалуй, самым необычным питомцем, которого нам удалось найти на популярном сайте объявлений, стал… «клоп домашний живой». За 10 особей продавец просит 100 рублей, при этом отмечает, что ему «все равно, для чего они могут вам понадобиться».

Также в объявлениях мы отыскали предложение о продаже блохи за 25 рублей, однако судя по описанию, что ей «1 год, состояние 9,9 из 10», это шутка, в не реальное предложение.

Палочник

Весьма популярным домашним питомцем сегодня, судя по количеству частных объявлений о его продаже, является палочник. Это такое насекомое, внешне очень похожее на ветку дерева. В Беларуси продается несколько видов палочников, чаще всего – аннамские.

Некоторые продавцы в объявлениях называют этих насекомых «лучшими питомцами всех времен и народов», а яйца более редких видов палочника продают дороже, чем куриные – 5 рублей за десяток. В целом же одного взрослого палочника в нашей стране можно купить по цене от 50 копеек до 3 рублей.

Многоножки и мокрицы

Вообще, различного рода насекомые и многоножки, оказывается, довольно популярные у белорусов домашние питомцы. В объявлениях можно найти несколько предложений о продаже гигантских многоножек, которые в природе могут дорастать почти до 40 см в длину! Стоит такой питомец – от 10 до 80 рублей.

А по цене от 1 до 50 рублей можно купить себе парочку (и даже целую семью) мокриц. Их продают как в качестве питомцев, так и на корм другим экзотическим животным.

Креветки, рак и скорпион

Весьма популярными экзотическими домашними питомцами в нашей стране можно назвать различного рода разнообразных и членистоногих.

По объявлениям продают очень много креветок (от 30 копеек за штуку до 450 рублей за небольшую семью), есть предложения о продаже мраморного рака и даже скорпиона. Раков продают от 3 рублей за штуку, за скорпиона просят 160 рублей.

Домашняя лиса и шакал

Если говорить о животных, то в качестве альтернативы кошкам и собакам владельцам частных домов в Беларуси предлагают завести лису. Продают как взрослых особей, так и щенков. Одна взрослая лиса стоит порядка 200 рублей, за детенышей просят в разы больше – 2,6-3,5 тысячи рублей.

В частных объявлениях в разделе «Домашние питомцы» можно найти не только лис, даже шакала! Правда, маленького. Его стоимость не указана.

Обезьяна и белка-летяга

Довольно популярными экзотическими питомцами в Беларуси являются и сахарные поссумы или белки-летяги, как их еще называют. Предложения по их продаже есть в разных уголках страны. Продают, в основном, малышей поссумов. Стоят они 300-350 рублей за бельчонка.

А еще любители экзотики могут купить по объявлениям обезьянку. Годовалую карликовую игрунку продают в Могилеве, стоимость не указана.

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