FT: Греф и Набиуллина не смогли отговорить Путина от вторжения в Украину 5 16.12.2022, 13:38

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Главе РФ показали презентацию о катастрофических последствиях на 39 страницах.

Глава российского Сбербанка Герман Греф и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пытались отговорить Владимира Путина от вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times ссылаясь на свои источники.

За месяц до вторжения доверенные лица Путина по экономическим вопросам посетили его резиденцию в Ново-Огарево, чтобы проинформировать его о возможных последствиях западных санкций.

В частности, Греф подготовил для Путина презентацию на 39 страниц, в которой предупреждал его о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины, которая тогда уже достигла апогея, еще больше обострится.

Как пишет издание, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и некоторые другие разделяли опасения Грефа и помогли подготовить презентацию.

Презентация же предупреждала, что «жесткие санкции» за Украину могут вызвать панику на финансовых рынках и отбросить российскую экономику на десятилетия назад. Также технократы отмечали, что качество жизни россиян будет отставать даже от уровня развивающихся стран.

Как пишет FT, пока Греф рассказывал о возможных последствиях для экономики, Путин прервал его и спросил, что нужно сделать, чтобы избежать худших из санкций.

«У технократов не было четкого решения — и они не могли заставить себя сказать Путину, что ему грозит геополитическая катастрофа», — пишет издание.

Как отмечает FT, они покинули встречу, так и не узнав, что именно планировал Путин и учел ли он их сообщение.

«Они были достаточно храбры, чтобы попросить великана о встрече. Но они не смогли донести свой месседж», — отмечает собеседник издания.

По словам собеседников издания, неспособность Путина прислушаться к предупреждениям опустошила технократов.

Но когда западные страны исключили Россию из глобальных финансовых рынков и цепочек поставок, технократы пришли на помощь Кремлю, применив ловкие навыки управления экономикой, чтобы разрядить кризис.

Они добились того, что их собственные апокалиптические предсказания не сбылись.

В начале февраля прошлого года российское издание The Bell писало, что в правительстве РФ провели серию совещаний по готовности отдельных секторов российской экономики к возможным санкциям в случае вторжения войск России в Украину.

По словам собеседника издания, с докладами выступили Почта России, Аэрофлот и РЖД. Среди российских банков такие «учения» провели все системно-значимые банки, а не только Сбербанк.

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — цитирует издание одного из собеседников.

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