«Трещины пошли по фасаду здания» 1 16.12.2022, 13:48

В минской многоэтажке на улице Широкой продолжают двигаться стены.

О проблемах в многоэтажке на улице Широкой, 3, СМИ писали много и подробно пару лет назад. Новостройку сдали еще в 2014 году, но не без сложностей: совсем скоро по стенам пошли трещины, а несущая колонна в одном из подъездов и вовсе деформировалась. В какой-то момент жильцов даже пришлось эвакуировать, чтобы сделать экстренный ремонт. Собственники квартир уверяют, что высотку не спасли даже тавровые балки, которыми пытались укрепить конструкцию. Люди до сих пор находят новые трещины в стенах, которые распространились даже на жучки, установленные в нескольких подъездах, чтобы следить за движениями панельки, пишет Onlíner.

— Наш дом хоть и не признан аварийным, но происходящее настораживает, — рассказывает Надежда, живущая на улице Широкой. — У нас на первом этаже, возле лифта, образовалась трещина. В некоторых квартирах ситуация не лучше: у кого-то даже штукатурка отвалилась.

По словам девушки, когда общественный резонанс достиг пика, по всему зданию установили жучки, контролирующие колебания стен, но со временем оставили их только на первом этаже двух подъездов. Пару месяцев назад жильцы заметили, что они начали проваливаться в образовывающиеся щели.

Около недели назад трещины пошли уже по фасаду здания, и он стал сыпаться.

— Нам уже не первый год обещают капремонт дома, но он постоянно откладывается. Например, в июне в ЖКХ Советского района нас уверяли, что до конца лета проектная документация пройдет экспертизу в Госстройэкспертизе, но уже декабрь, а новостей нет.

Но, как оказалось, новые подробности все-таки появились. На днях один из собственников получил письмо от коммунальщиков:

«До настоящего времени по проектной документации «Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Широкой» не получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектной организацией «Оргстрой» устраняются ошибки и недостатки, прорабатываются различные варианты усиления конструкций с целью наименьшего объема повреждения отделки в квартирах, где такие работы необходимо будет выполнить».

В ЖКХ Советского района предупредили, что до конца 2022 года совместно с компанией «Стройреконструкция» будут проведены дополнительные обследования дома.

Также Onlíner обратился за комментарием в администрацию Советского района, отправив в организацию официальный запрос. Как только мы получим ответ, сразу же дополним статью.

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