Украина одержала главную победу на поле боя 16.12.2022, 13:51

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Российские войска утратили важное преимущество.

У российской армии нет шансов одержать победу на поле боя в Украине. Имея преимущества в артиллерии, ВС РФ потерпели сокрушительное поражение именно в артиллерийской войне.

Такое мнение в своем видеоблоге в YouTube высказал российский историк, публицист и политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на то, что о дефиците артиллерийских снарядов у российской армии уже начали писать уважаемые западные СМИ. Российская армия вынуждена использовать на фронте 40-летние боеприпасы в нарушение сроков ГОСТа.

За 10 месяцев войны Россия выстреляла весь свой запас снарядов для артиллерии и умудрилась при этом не добиться каких-то серьезных результатов.

«А как это Украина может противостоять России, имея в 10 раз меньше артиллерии и стреляя иногда в 20 раз реже, чем российская армия? Почему она до сих пор не разгромлена в пух и прах, если (...) 92% потерь в этой войне наносит артиллерия? В этой чудовищной артиллерийской войне Россия, обладая десятикратным превосходством в количестве стволов и двадцатикратном зачастую перевесом в выстрелах, проигрывает. А Украина держит оборону. И даже в битве под Бахмутом она ухитряется не давать вагнеровским чмобикам продвигаться. Как? Все становится понятно, когда смотришь, как именно на поле боя применяют артиллерию российские и украинские войска. Дело же не только в выстреле. Он еще должен и попасть в цель. Здесь у России серьезнейшие проблемы», - рассказал Чернышевский.

С его слов, главной проблемой ВС РФ является отсутствие вменяемой разведки на поле боя. Местное население относится крайне враждебно и не оказывает оккупантам помощи, мало эффективных средств контрбатарейной борьбы и БПЛА.

«Россия стреляет вслепую. И даже 60 тысяч выстрелов в день, которые она делала летом, это огонь по площадям, впустую», - рассказал историк.

У украинцев, с его слов, ситуация кардинально иная. Они обладают высокоточным западным оружием, имеют помощь гражданских, доступ к спутниковым снимкам в режиме онлайн.

«Самое главное, что есть у Украины и нет у России - сведения разведданных, получение и использование их в режиме реального времени в едином военном комплексе. Это тактическая самостоятельность украинских командиров», - рассказал Чернышевский.

Война уже проиграна, уверен он. Диктатор РФ Владимир Путин бросает в топку последние ресурсы страны и жизни своих граждан, чтобы оттянуть неминуемое.

«Российская артиллерия потеряла свое превосходство над украинской… Если у вас 92% потерь наносится артиллерией, то артиллерийское превосходство - это гарантия победы… Украина побеждает и будет побеждать. Шансов у российской армии нет. Путинская орда терпит поражение. И я точно знаю, что верховный главнокомандующий, который прячется в бункере, уже признал свое поражение готовится и Крым тоже сдать. Путин готов сдать Крым, но будет цепляться за него до последнего… Долгий путь к победе у Украины впереди, но победа неизбежна», - констатировал российский историк.

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