Украинская армия готовится к наступлению на Крым 1 16.12.2022, 14:00

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Серия взрывов стала прологом.

«Крым - непотопляемый авианосец». Эту фразу, озвученную еще во времена СССР, очень любят повторять как российские чиновники, так и провластные журналисты государственных медиа. В начале полномасштабного вторжения России в Украину подконтрольные России власти Крыма в агрессивной форме поддерживали «спецоперацию», а «спикер» российского «парламента» полуострова Владимир Константинов даже запугивал украинцев якобы будущими судами над «украинским нацизмом».

Однако уже в апреле, после того как Вооруженные Силы Украины заставили российскую армию отступить из Киевской области, в Крыму начала меняться риторика. Подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов после совещания с Секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым начал говорить о том, что Крым под надежной защитой.

Повторил он похожее заявление и 29 июня. В это время силы ВСУ успешно освобождали Херсонскую область. Аксенов в эфире Радио «Спутник» в Крыму продолжал настаивать на том, что «сил и средств по всем протоколам более чем достаточно, чтобы обеспечить безопасность».

Правда, уже 30 июня российские военные оставили захваченный ранее остров Змеиный из-за невозможности находиться под постоянным огнем украинской армии, хотя в Кремле назвали этот шаг «жестом доброй воли». Тем самым Украина сорвала возможность высадки российского десанта в Одессе и снова сместила линию фронта ближе к Крыму, но теперь уже в морской части.

Чуть более месяца спустя в Крыму прогремят первые взрывы. «Крым.Реалии» предлагают вам рассмотреть все случаи в хронологическом порядке.

9 августа 2022 – взрывы на Сакском военном аэродроме в поселке Новофедоровка

После 15 часов 9 августа Крымские и российские СМИ, Telegram-каналы начали сообщать о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района.

Министерство обороны России в качестве причины взрывов назвало «нарушение правил пожарной безопасности». Минобороны Украины, в свою очередь, иронично написало, что «не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах», а уже на следующий день заявило о 9 уничтоженных российских самолетах.

Украина лишь спустя месяц официально подтвердила свою причастность к взрывам. В общей статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки генерал-лейтенант Михаил Забродский, аргументируя необходимость поставок Украине ракетного вооружения дальностью около 2000 км, написали, что «убедительным примером правильности такого подхода в текущем году есть успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки».

По официальным данным, Украина на момент взрывов в Саках таких ракет в наличии не имела, а возможность прорабатывать артиллерией тылы противника была не более 100 км.

16 августа 2022 – взрывы в поселках Майское и Гвардейское

Утром 16 августа местные Telegram-каналы пишут о взрывах в поселке Майское под Джанкоем. В этом случае уже Минобороны России прямо заявляет, что произошедшее – диверсия. Сергей Аксенов выезжает в Джанкой и сообщает об эвакуации 2000 человек из близлежащих территорий. Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов предлагает «нанести удары по украинским «центрам принятия решений» в Киеве» в ответ на взрывы в Майском. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак косвенно признал причастность ВСУ к взрывам, а издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение».

В этот же день взрыв услышали и жители поселка Гвардейское под Симферополем. В комментарии корреспонденту Крым.Реалии один из собеседников уточнил, что взрыв произошел на территории военного городка, предположительно в казарме. Пострадали ли при этом российские военнослужащие и находились ли они там в момент взрыва вообще, уточнить не удалось.

По данным правозащитного центра «Крым SOS», после взрывов 16 августа российские военные организовали контрольно-пропускной пункт перед Керченским мостом.

Перерыв

В дальнейшем обсуждение военных действий в Крыму происходит на уровне заявлений властей.

17 августа российские «сенатор» от аннексированного Крыма Сергей Цеков заявляет, что ВСУ могут ударить по Керченскому (Крымскому) мосту.

20 августа Сергей Аксенов во время выступления на российском телеканале НТВ также заводит разговор о безопасности Керченского моста. По его словам, «все объекты повышенной угрозы прикрыты соответствующим образом»

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещает уничтожить российские военные объекты на полуострове.

1 октября 2022 – взрывы на военном аэродроме Бельбек

Первый день октября начался в Крыму с сообщений местных СМИ о том, что в аэропорту Бельбек пожар. Telegram-каналы оперативно начали выкладывать видео, на котором видно взрывы и густой дым.

По официальной версии подконтрольного России губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при посадке на полосу загорелся самолет. Позднее он признал, что в аэропорту «произошел частичный подрыв боекомплекта»

Украина официально не подтвердила и не опровергла свою причастность к взрывам в Бельбеке.

8 октября 2022 – подрыв Керченского (Крымского) моста

Уже через неделю после взрывов около Севастополя Крым потрясла очередная новость: взрыв на Керченском мосту обрушил два автомобильных пролета, и мост продолжает гореть. В Керченском проливе быстро образовалась пробка из судов, в Керчи возникли очереди на АЗС, а в Севастополе запретили продажу бензина в канистры и ограничили отпуск товаров бакалейной группы, а интернет заполнили фото с разных ракурсов.

Версии взрыва несколько раз менялись: сначала «Крымская железная дорога» сообщила о возгорании цистерны в хвосте поезда. Позднее Антитеррористическая комиссия России заявила, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Российский Следком объявил о 3 жертвах. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по инциденту.

Что касается украинской стороны, то спикер СБУ Артем Дехтяренко сказал в комментарии Радіо Свобода, что любые комментарии по поводу взрывов в Крыму будут «после окончательной победы».

Вскоре после этого Россия усилила террор мирного населения Украины и начала накануне холодов атаковать крылатыми ракетами энергообъекты.

29 октября – взрывы в Севастопольской бухте на базе Черноморского флота

В 4.30 утра в южной части Севастополя в районе Стрелецкой бухты и Карантинной бухты слышат сильный характерный резкий звук взрыва в воздухе, сообщил в тот день корреспондент «Крым.Реалии».

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отбивают атаку беспилотников на базу ЧФ. После ночных боев днем 29 октября рейд через Севастопольскую бухту перекрыли. Позднее Развожаев сообщил, что якобы «все беспилотники были сбиты.

Что касается повреждений, то Минобороны России признало «незначительные повреждения» морского тральщика «Иван Голубец» и боносетевого заграждения в бухте «Южная» в центральной части Севастополя. В украинских пабликах сообщалось также о повреждениях еще одного корабля – фрегата «Адмирал Макаров», который выполнял функции флагмана Черноморского флота России после потопления крейсера «Москва» в апреле.

Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре предположил, что ВСУ могли совершить атаку на фрегат Черноморского флота России типа «Адмирал Григорович» с помощью надводных беспилотников.

Украинские власти не брали на себя ответственность за атаку на корабли Черноморского флота России.

10 декабря – пожар в казарме с мобилизованными в Советском

Утром 10 декабря в Telegram-канале «Крымский ветер» появилась информация, что в 6 утра в пгт Советский загорелись казармы с мобилизованными в армию России. Другой Telegram-канал «ASTRA» со ссылкой на источник в российском Совмине Крыма, написал, что погибли, по крайней мере, два человека. Пророссийский Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в российском правительстве Крыма сообщил, что причина пожара – якобы, неосторожное обращение с огнем, а все военнослужащие – около 200 человек – размещены в другом помещении.

Украина официально не комментировала пожар в Советском. Однако, военное движение «Атеш», состоящее из украинцев и крымских татар, взяло на себя ответственность за поджег казармы.

Что дальше?

Вероятнее всего, это не последний взрыв в аннексированном Крыму. С отступлением российских войск из Херсона и возможным переходом украинской армии на отдельные участки правобережья Днепра, линия фронта все теснее прижимается к админгранице Крыма с Херсонской областью, соответственно – увеличивая шансы ВСУ поражать военные цели на территории полуострова.

Несмотря на очередные заявления российских властей Крыма о том, что полуостров находится под полной защитой, вдоль административной границы российские военные уже с ноября начали рыть окопы.

В самом Крыму жители тоже ощущают возможное начало более активных действий на полуострове. Аксенов же продолжает утверждать, что единственной реальной угрозой для Крыма являются беспилотники.

Между тем, представители Украины в своих заявлениях прогнозируют Крыму увеличение количества взрывов, если ситуация продолжит складываться в пользу украинской армии. Так, в опубликованном 15 декабря интервью «The Economist» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что даже при наличии тех средств, которые сейчас имеет Украина, при условии деоккупации Мелитополя ВСУ «может обстреливать Крымский перешеек теми же «Himars» и так далее».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, предполагает, что Россия в ближайшие месяц-два будет «приходить в бешенство». Однако коснется ли это Крыма – не уточнил.

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