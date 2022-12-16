«Ник и Майк»: Во дворце — суета на грани паники 9 16.12.2022, 14:24

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Визит Путина в Минск имеет сразу же несколько целей.

Похоже, «альтернативные успехи» на фронте настолько хороши, что «окурок с Лиговки» решил лично заехать к своему «синепалому другу». Визит Путина в Минск имеет сразу же несколько целей, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

1. Показать, что «царь» еще перемещается и даже некоторое время способен провести вне бункера и чуть ближе к линии фронта, чем в Москве.

2. Показать, кто в Минске настоящий хозяин. А заодно продемонстрировать это номенклатуре «синепалого синегуба», чтобы развеять сомнения. Так что будут еще и в некотором роде смотрины.

3. Под визит можно стянуть в Беларусь дополнительные войска, которые потом никуда не уйдут (такой номер проворачивали уже с несостоявшимся визитом в Гродно).

4. В ходе визита можно продемонстрировать «нерушимое братство», чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что хунта точно в войне против Украины на стороне агрессора без какой-то неоднозначной риторики.

Иными словами, визит должен подтвердить колониальный статус хунты по отношению к Кремлю во всех отношениях. Прежде всего в экономическом и военном. Номенклатура хунты должна будет понять, что их судьба в чуть более долгосрочной перспективе связана с Москвой, а не «синепалым». Судьба коллаборантов со временно оккупированных территорий Украины для них не пример.

В то же время у нас нет оснований, чтобы говорить о том, что в ходе визита будет нажата «красная кнопка» и войска двух диктаторов в очередной раз пойдут на Киев либо будет нанесен массовый ракетный удар - слишком рискованно. После визита - возможно.

Публичного ареста за измену «союзному государству» тоже не будет.

Но вектор дальнейшего втягивания в войну будет обозначен однозначно. Борьбы с белорусским народом и отражения атак воображаемого противника вкупе с вербальными интервенциями уже недостаточно.

В общем, во Дворце суета на грани паники. Все понимают, что «окурок» хочет поговорить не только с «синепалым».

Тем не менее, в рамках имитации бурной деятельности на скорую руку пытаются нарисовать новый счёт Кремлю за лояльность.

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