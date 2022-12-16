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ВСУ сбили 37 из 40 российских ракет, выпущенных по Киеву

  • 16.12.2022, 14:33
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ВСУ сбили 37 из 40 российских ракет, выпущенных по Киеву

Озвучены новые подробности одной из самых массированных атак РФ на Украину.

Российские военные выпустили более 40 ракет по Киеву, 37 из них сбили силы ПВО. При этом в столице есть пострадавший в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

«У Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 уже сбито. По нашим подсчетам, это одна из самых массированных ракетных атак со времен широкомасштабной войны», - сказал он.

При этом Шаманов не исключает, что может быть несколько волн ракетных атак.

Вместе с этим в официальном Telegram-канале сообщается об одном раненом в результате сегодняшнего обстрела.

«Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации», - говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. Из-за этого возникли массовые перебои с электроэнергией в ряде регионов.

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.

В результате ракетной атаки в Киеве и нескольких областях были повреждены объекты энергетики. Из-за этого возможны перебои с теплом и водой.

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