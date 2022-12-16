«За два часа прошел метров триста» 3 16.12.2022, 14:39

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История белорусского рыбака, которому снег отрезал дорогу домой.

Зимние рыбаки — народ изобретательный. Почти невозможно угадать, из какой ситуации их придется вытаскивать в следующий раз. Наш читатель Александр только что вернулся со льда и рассказывает историю своего удивительного спасения — когда уже и отчаялся добраться до берега. Тут сложность в том, что требовалось вытащить не только самого рыбака, но и его многочисленные пожитки, а также огромную плотву — бросать их наотрез отказался, пишет onliner.by.

Александр — ночной рыбак. Любит обосноваться на льду подальше от других и спокойно предаваться своему увлечению. Кто не ловил — даже не пытайтесь понять этот дзен.

Так было и на этот раз. Вчера с вечера наш рыбак приехал на Вилейское водохранилище. Загрузил инвентарь на сани и отправился подальше от берега. По заблаговременно утрамбованной снегоходом колее полозья катились хорошо, закат был прекрасен, ничто не предвещало проблем — так всегда бывает.

Надо иметь в виду, что снаряжение ночного рыбака — это серьезный обоз. В нем — газовый баллон и горелка, кровать, палатка, прочие принадлежности. До темноты Александр обосновался со всем этим почти в полутора километрах от берега и занялся ловлей. Забегая вперед, скажем, что результатом сегодня доволен: вытащил хорошего леща и огромную плотву на 610 граммов — говорит, никогда таких не ловил. Но дело не в рыбе.

А утром повалил снег — как и предсказывали синоптики. На следующий день, когда рыбак засобирался домой, выяснилось, что от вчерашней «дороги» ничего не осталось. Тяжелые сани не идут.

— Колею замело, под мокрым снегом толщиной около 30 сантиметров была вода, вышедшая из лунок, — еще не отошел от переживаний рыбак. — Попытался тащить свои сани: прочищу лопатой десять метров — продвинусь... За два часа прошел так метров триста. Понял, что до темноты отсюда не выберусь. Ситуация очень неприятная. Нашелся еще один рыбак, который согласился помочь, — но и вдвоем тянуть эти сани было невозможно.

Благо нашли телефон местной станции ОСВОДа, принялись звонить туда.

— Я уж и деньги предлагал, лишь бы вытащили как-то, — рассказывает Александр. — Нет, говорят, деньги даже не предлагайте, а то вообще не поедем. А так просто — поможем. И вот прилетает минут через пятнадцать такая красота!

Благодаря аэроглиссеру и осводовцам у этой истории хороший конец: все спаслись, все довольны. Рыбак уже дома и размышляет, как отблагодарить спасителей.

Но зима длинная, впереди у нас еще не одна рыбацкая история — видимо, с разными концами.

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