Россиян, которые могут пойти на Киев из Беларуси, будут встречать «умные» бомбы? 1 16.12.2022, 14:49

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Politico рассказывает о новом оружии, которое может получить Украина.

США могут расширить свою военную помощь Украине на фоне информации о возможном нападении России на Киев с территории Беларуси, сообщает авторитетное издание Politico со ссылкой на свои источники.

Кроме отправки Украине системы ПВО Patriot, администрация президента США Джо Байдена рассматривает комплекты боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные» бомбы. Также сообщается, что Киеву могут быть переданы наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

Сайт Charter97.org писал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о возможном наступлении россиян на Киев из Беларуси в фервале.

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