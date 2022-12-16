Прорыв «коридора» оккупантов: что сейчас происходит на юге Украины 1 16.12.2022, 15:01

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Российский фронт может быть «перерезан» в нескольких местах.

Кремль, будучи не в состоянии выпросить у Украины и Запада передышку под предлогом «переговоров», стремительно проигрывает в войне. Стратегические провалы на фронте вновь вынудили диктатора Владимира Путина залезть обратно в бункер, отменив традиционную итоговую пресс-конференцию. Наступление на Киев со стороны Беларуси откладывается, махать ядерной дубиной не дают Вашингтон, Пекин и Дели. Бахмут так и остался неприступной крепостью, а после серии мощных ударов по Мелитополю «сухопутный коридор» в оккупированный Крым повис в воздухе. Позиции оккупантов в Запорожской и Херсонской областях слабеют с каждым днем, что дает повод военным и экспертам всерьез обсуждать темы освобождения Бердянска, Мариуполя с выходом к административным границам Крыма. Подробности читайте в материале «Апострофа».

Мелитополь на очереди?

ВСУ имеют потенциал активного продвижения по Запорожской области. Как предполагают аналитики американского издания The New York Times, следующим после Херсона крупным достижением украинской армии может стать освобождение Мелитополя.

«Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины», - говорится в публикации издания.

Журналисты напоминают, что ВСУ продолжают использовать высокотехнологичную тактику ракетного поражения логистики оккупантов в купе с диверсионными мероприятиями. Освобождение Мелитополя, расположенного на пересечении двух автострад и ЖД-магистрали, соединяющей территории РФ с оккупированным Крымом и другими захваченными района на юге Украины, означает повесить на крючок оккупационный контингент на полуострове и в Херсонской области.

Предзнаменованием такого сценария стали недавние массированные удары по базам рашистов в самом Мелитополе, а также подрыв моста между городом и селениям Константиновка по направлению к Бердянску.

«Недавняя «бавовна» на юге Запорожской области (в районе Мелитополя) и Херсонской области – «совместная акция» ВСУ и партизан, целью которой является максимальное ослабление оккупантов и существенное уменьшение их наступательных способностей. После каждого удара по складам, мостам, линиям коммуникаций, местам размещений людей и техники, оккупанты вынуждены перестраивают свою логистику, перегонять технику. Они теряют время и теряют темп», - рассказал в эфире «Апостроф ТВ» полковник, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Направление на Бердянск-Мариуполь

Помимо Мелитополя, подрыва опор моста между эти городом и Бердянском, «бавовна» также побывала и во временно оккупированных Пологах Запорожской области, что ставит под сомнение одно из кремлевских «завоеваний» в войне с Украиной – так называемый сухопутный коридор в оккупированный Крым.

«Мелитополь – важный логистический хаб, через которых оккупанты гонят людей и технику, но стоит обратить внимание на и другие логистические маршруты рашистов. Если у ВСУ есть в распоряжении беспилотники с дальностью полета в 1000 км, то под ударом оказывается не только военные объекты на территории РФ, но и оккупационная инфраструктура в портах Бердянск и Мариуполь. Особенно следует обратить внимание на паромную переправу Ейск-Мариуполь, посредством которой оккупанты активно перекидывают военную технику и боеприпасы», - пояснил в беседе с «Апострофом» военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Права Справа» Дмитрий Снегирев.

На этом фоне недавние разглагольствования Владимира Путина о том, что Азовское море якобы является «внутренним морем» РФ, выглядят просто вызывающей глупостью и бестолковой фантазией, в которую уже не способны поверить даже самые непроходимые российские «патриоты».

«Мы можем осторожно говорить о начале процесса деоккупации Мелитополя, Запорожской области, а также Херсонщины с перспективами выхода на административные границы Крыма», - добавил Дмитрий Снегирев.

Сначала Крым, потом – Донбасс?

Ситуация вокруг Мелитополя говорит о подготовке наступления в сторону Азовского побережья. Для освобождения Херсонской области и Крыма нам нужно перерезать пути снабжения в любой точке так называемого «сухопутного коридора» между Россией и оккупированном полуостровом, настаивает в разговоре с «Апострофом» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Насколько быстро пойдет процесс, зависит, в том числе, от погоды, но уже сейчас ясно, что россиянам практически нереально удержать этот «коридор». Оккупанты по территории Крыма, оккупированных районов Херсонщины, Запорожской области и Донбасса растянули узкую транспортную «кишку» шириной в сотню километров, которая еще и прижата к Азовскому морю.

«Если посмотреть на карту, эту «кишку» можно перерезать в нескольких местах от Запорожья до Донецка. Все, что западнее такого «разреза» - юг Херсонщины и Крым – остается в оперативном котле. «Крымский мост» не позволит россиянам компенсировать потери в логистике, так как по нему также будут бить. Поэтому можно предположить, что сначала будет выход к берегу Азовского моря, потом освобождена территория Крыма, а уже после – территории Донбасса. Оставлять у себя в тылу группировку противника было бы нерационально», - говорит Роман Свитан.

В случае активного продвижения в Запорожской области, оккупационный контингент в Крыму оказывается в мешке, выбраться из которого будет непросто. Бежать через Керчь в сторону Кубани проблематично из-за погодных условий в проливе, а на «крымский мост» рассчитывать бессмысленно. База в Севастополе, которую постоянно атакуют украинские дроны, ничем не поможет оккупантам при «обороне» от ВСУ.

Впрочем, есть и другие перспективные направления, где наша армия может двигаться вперед. Речь идет не только о южном фронте, но и Луганском направлении, где уже сейчас ВСУ серьезно теснит оккупантов.

В свежем интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные Силы Украины сейчас готовят наступление на одном из направлений. Возможно, что наше командование сначала решит освобождать юг Украины, после чего уже начнет готовить серьезное наступление на востоке. Но могут быть неожиданности.

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