В Киевской области обломок сбитой российской ракеты застрял в машине 16.12.2022, 15:18

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Фотофакт.

В Софиевской Борщаговке в Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, передает ТСН.

Машина уцелела, однако ракета повредила переднюю часть автомобиля.

Что известно об обстреле Киевщины

В пятницу утром, 16 декабря, ВС РФ совершили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет в направлении мирных городов. После объявления воздушной тревоги во многих областях были слышны взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах Киева. По его словам, на место ЧП выехали экстренные службы.

Впоследствии он отметил, что «прилет» российской ракеты зафиксирован в Голосеевском районе.

В результате обстрелов в Киеве наблюдаются проблемы с электричеством. Кроме того, во всех районах есть перебои с подачей воды. Ремонтные бригады уже работают над устранением последствий. Между тем, движение метро на всех станциях остановлено. Подземные станции работают как укрытие.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что полицейские региона обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты.

По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет.

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