Что-то не сходится 1 16.12.2022, 15:17

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Сергей Чалый

В белорусской экономике происходят странные процессы.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о последних событиях в белорусской экономике.

— Получилось забавно: Лукашенко в Бишкеке заявил, что в мире заканчивается эпоха доллара, а в Беларуси из корзины валют исключили евро. Что-то где-то не сходится, — вспоминает аналитик в программе «Чалый. Экономика». – На самом деле смысл заключается в том, что доля расчетов в евро действительно очень упала, особенно во внешнеторговых расчетах.

Это связано с тем, что основной экспорт, который шел в Европу, в частности, нефтепродуктов, калийного удобрения, теперь под санкциями. И денежные потоки, которые шли через эти торговые поступления, обмелели, соответственно, доля расчетов в евро упала.

Сейчас обменники работают, как было принято у нас говорить во времена валютных кризисов: «сколько сдали, столько и можете купить». Вот по евро действительно именно так и происходит, потому что заработать его в международных расчетах практически нет возможности, как и привезти банками самолет наличных евро.

То есть до тех пор, пока люди обеспечивают нулевое сальдо (сколько сдают, столько и покупают), до тех пор евро будет в обменниках. Речь также идет в том числе о депозитах, постепенно их доля естественным образом будет снижаться.

Аналитик заключает: нельзя сказать, что закончилась эпоха евро. Скорее, это касается эпохи экономических отношений с Евросоюзом.

— А это всего лишь следствие этого. Я бы сказал, что слишком много манипуляций придается весам иностранных валют в корзине Нацбанка, потому что непонятно, зачем это делалось и зачем этот инструмент вообще был нужен, потому что у нас корзина никогда не таргетируется. Эта корзина по большому счету вообще не нужна: это расчетная величина, которая вообще никак не влияет на политику принятия решений Нацбанка.

Помимо этого Чалый отмечает, что после слов Лукашенко о завершении доминирования доллара в мире, многие стали говорить о возможной грядущей девальвации. Аналитик считает, что это не так.

— На самом деле, если смотреть внимательно, как Лукашенко говорил про доллар перед девальвацией в 2010 году, то он говорил совершенно по-другому: мол, если вложитесь, потеряете.

А здесь разговор был обращен не к собственному населению, ну и, во-вторых, это их (речь идет о ЕАЭС) старые добрые мечты относительно того, что они создали экономический союз, но у него все никак не получается экономической основы.

Здесь надо заметить, что они говорят о торговом блоке: не экономическом или финансовом. Это же классическая глазовщина.

От Лукашенко звучало: нам нужно развивать экономический блок, чтобы быть окончательно суверенными. Это как пить за здоровье, так и здесь — интегрироваться за суверенитет.

Недавно также стало известно, что Россия и Беларусь планируют создать наднациональный налоговый комитет. Эксперт считает, что «здесь мы подходим к опасной черте, которая не нравится самому Лукашенко».

— Потому что конечная цель в создании «союзного государства», если не внешнеполитическое поглощение, то хотя бы внешнеэкономическое. Вишенкой на торте должно было быть введение российского рубля как единой валюты на территории «союзного государства».

И из наблюдений за Евросоюзом мы видим, что сначала должно быть объединение минфинов, должна быть единая налогово-бюджетная политика, которая подразумевает наличие механизмов, выравнивание несинхронизированных бизнес-циклов.

То бишь мы практически близко подошли к черте, когда мы говорим о включении белорусских НПЗ в систему Демпфера или в систему отрицательного акциза в зависимости от уровня рентабельности и технологической оснащенности этого самого НПЗ.

Остается еще чуть-чуть, после чего можно говорить, что никаких теоретических и практических, кроме политических и экономических оснований не остается для введения единой валюты внутри Союзного государства.

Аналитик продолжает:

— Весь фокус заключается в том, что Лукашенко приходится изобретать сложную риторическую конструкцию: когда мы будем интегрироваться, но настолько, что, мол, давайте просто изгоним чужой расчетный билет (доллар), но не заменим его одной какой-то российской валютой, а будем вести расчеты в национальных валютах, то есть это будет какой-то валютный блок, а не зона рубля или чего-то еще.

Однако это совсем нереалистично. В лучшем случае, что они могут построить — это худший вариант Советского союза, который по большому счету тоже находился в системе изоляции, хоть и торговал сырьем взамен на те товары, которые произвести не мог. Но сейчас это будет еще сложнее.

Сколько бы они ни занималась модернизацией и прочим, они не меняют структуру экономики, они занимаются ретрофитингом. То есть давайте мы будем шить лапти, но только на новых красивых станках с числовым программным управлением.

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