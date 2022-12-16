Вторжение из Беларуси: прозвучал серьезный «звоночек» 2 16.12.2022, 15:26

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Военный эксперт назвал сроки подготовки 200-тысячной группировки к наступлению на Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев. По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но, скорее всего, весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

В интервью «Главреду» военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал, сколько времени России может потребоваться для подготовки ко второму штурму Киева, почему захват украинской столицы может быть не главной целью Кремля, будут ли россияне привлекать армию Беларуси к наступлению и как скоро Украина сможет отбить новую атаку РФ.

- Как вы оцениваете вероятность нового похода России на Киев – готовы ли к этому российские войска?

- Вот прямо сегодня – не готовы. Даже если бы у них были подготовлены эти 200-300 тысяч солдат, вся техника, им нужно еще провести логистическую операцию, чтобы перебросить все необходимое имущество, людей на северное направление на территории Беларуси, и уже тогда планировать новое наступление. То есть им нужно еще подвезти кучу боеприпасов к точке планирования наступления, развернуть полевые госпитали и так далее. Когда они могут это сделать? Самый ближайший срок – в течение трех недель (и это еще очень оптимистичный для них прогноз). Мы знаем, что это не бывает быстро, поскольку сказывается и человеческий фактор, и погодные условия, и неразбериха, которая связана с перемещением. Мы видим, что заскорузлая, ржавая военная машина РФ начала двигаться. Уже начались движения в сторону нашей границы под видом очередных учений – переброски танков и людей, прилеты самолетов.

Говоря о трех неделях, имеется в виду период подготовки или то, что в этот период у них есть возможность это реализовать? Разъясните, пожалуйста, о чем идет речь.

Я не думаю, что они [россияне] справятся и за три недели, но я всегда стараюсь не попадаться в ловушку ложных фантазий и трезво оценивать противника. По крайней мере, не недооценивать его, потому что это – самое опасное. Мы, по понятным причинам, владеем ограниченной информацией, потому как противник старается не рассказывать о своих планах, делает переброски войск скрытно. Поэтому лучше заранее готовиться к каким-то серьезным наступательным действиям со стороны противника, чем не готовиться вообще.

- Когда это может произойти, если допустить, что войска РФ сейчас усиленно готовятся?

- Если бы они сейчас приняли такое решение, и военная машина заработала бы, как надо – стали бы грузиться и передвигаться военные эшелоны с боеприпасами, людьми, то это в любом случае произошло бы уже после Нового года. Я не думаю, что произойдет на Новый год, тем более, что у РФ уже есть негативный опыт штурма Грозного на Новый год и российская армия прекрасно помнит, чем ей это грозит.

- А может ли возвращение в Беларусь разведывательного самолета А-50 быть связано с переброской войск РФ и подготовкой наступления?

- Конечно, все это взаимосвязанные процессы, потому что самолет А-50 радиолокационного обнаружения и управления войсками находился на территории Беларуси накануне наступления с севера Украины, когда российские войска находились под Киевом и еще некоторое время после того, как они ушли. Этот самолет нужен для того, чтобы с воздуха обнаруживать на большом расстоянии полеты украинской авиации, передвижение наземных войск и управлять своими войсками как воздушный командный пункт. И это – серьезный звоночек.

С другой стороны мы также понимаем, что противник может вводить нас в заблуждение этими приготовлениями, чтобы Украина сейчас перебросила на белорусскую границу дополнительные войска и тем самым обнажила линию фронта на Донбассе. Это бы помогло российским войскам взломать нашу оборону, где-то вклиниться и достичь некоторого успеха, о котором они уже давно мечтают, но никак не могут ничего подобного сделать. Тут палка о двух концах – либо противник готовится к нападению, либо имитирует эту готовность. Война (и так было во все времена) – это не только отвага, храбрость, самопожертвование, но еще и хитрость. То есть умение обмануть противника, заставить его бросить силы на ложное направление удара, чтобы достичь победы.

- Насколько белорусские войска готовы впрягаться в войну спустя 9 месяцев? Те приготовления, которые сейчас происходят с их стороны, могут быть как-то связаны с возможной второй попыткой России пойти на Киев?

- Как вам сказать… У белорусских войск есть определенные ограничения, которые они не могут преодолеть. Во-первых, их малая численность и слабая подготовка ввиду того, что у них отсутствует боевой опыт. Во-вторых, у них отсутствуют современные средства связи. Это – маленькая советская армия, которая застыла в конце 90-х годов. Да, у них появилась новая форма, какие-то новые модификации военной техники в небольших количествах, но в остальном все очень старое. Все это не позволяет им проводить серьезные военные операции. Фактически, мы можем эту армию не учитывать, потому что прекрасно знаем, что белорусы в большинстве своем не хотят с нами воевать. Неоднократно проводились опросы, да и данные разведки свидетельствуют о том, что 8 или 9 из 10 военнослужащих белорусской армии абсолютно не приемлют идею войны с Украиной. Да, их могут отправить на войну, им могут приказать, однако что будет дальше, будет зависеть, в том числе, и от их людей. То есть от того, как они себя поведут - либо бросят оружие и разбегутся, либо с этим оружием перейдут на нашу сторону и повернут его в сторону противника, либо сдадутся в плен. Беларусь, хоть это и авторитарная страна под руководством съехавшего с катушек диктатора, но в отличие от России, у них нет «великодержавного шовинизма». Белорусы прекрасно понимают, что они – маленькая нация, находящаяся в центре Европы, они сами по себе тянутся к Западу: у них очень много связей (в том числе – родственных) с Польшей, Литвой и даже Украиной. Эти связи очень сильны, а когда люди не ощущают себя частью большой империи и не хотят быть поглощенными такой империей, то у них нет и мотивации воевать.

- Мы начали разговор с 200 тысяч россиян, о которых говорил Залужный. Хотела бы уточнить, из кого они состоят – там большая часть мобилизованных или же Россия за это время успела подготовить боеспособные войска?

- Мобилизованные и боеспособные войска не противоречат друг другу. Украинская армия имела 200-250 тысяч кадровых военных. Сейчас она развернута в гораздо больших размерах, и туда уже входят и мобилизованные, которые прекрасно воюют. Вопрос, скорее, в мотивации. Подготовка, безусловно, очень важна, но еще важнее – мотивация солдат. Ведь когда солдат мотивирован, то есть когда взрослый человек, мужчина или женщина, идут защищать свой дом, свою семью и детей, он практически непобедим. А когда мотивация имперская – мол, давайте дойдем до Черного моря, до Одессы и спасем памятник Екатерине, то это уже совсем другая история. Я веду к тому, что эти 200 тысяч могут полностью состоять из мобилизованных, которые уже прошли или еще проходят подготовку в России. Подготовка в 2-3 месяца может быть значительной – ее может быть достаточно для того, чтобы воевать в спецподразделениях, водить БМП, танки или что-либо еще. Этого времени для такой подготовки вполне достаточно, но вопрос их мотивации остается открытым.

Поэтому я бы не разделял кадровую армию и мобилизованных – если с севера будут наступать войска россиян, то они будут частично состоять как из кадровых войск, то есть контрактников, которые пошли служить в армию и год назад, так и из мобилизованных. Ведь где еще им брать людей, которых им не хватает?!

- Вы сказали о том, что россиянам нужно три недели (или даже больше) на то, чтобы собрать такое количество людей для наступления. А сколько нужно нам для того, чтобы отразить российскую атаку, если таковая произойдет?

- Нам надо будет от одного часа до тех же трех недель - смотря о чем мы говорим. Понятно, что наших сил, которые уже находятся на северной границе, и укреплений, которые построены (ведь мы уже не дети и знаем, что может случиться – 24 февраля кое-чему да научило) достаточно для того, чтобы противник не прошел так, как он прошел в Чернобыльскую зону в первый день полномасштабного вторжения. Этого достаточно и для того, чтобы его остановить, задержать, увязать в боях. Что касается подкрепления, то я не думаю, что оно будет сниматься с фронта и защищать северную границу. Это было бы неправильно, учитывая то, что противник только этого и ждет. Я, конечно, не офицер Генштаба, но я бы использовал для этого силы, которые у нас находятся в пунктах постоянной дислокации, всевозможное народное ополчение, начиная от добровольных формирований территориальных общин, терробороны разного рода, которой у нас много, а также провел бы ускоренную мобилизацию. Без мобилизации нам не справиться, ведь если противник привлечет еще 200 тысяч человек, у него будет перевес в живой силе, и в одного нашего солдата будут стрелять условно десять российских солдат. Поэтому ее придется проводить, но так как многие люди у нас уже обучены, подготовлены и знают, что такое война, то сроки подготовки будут меньше.

- Если допустить, что россияне пойдут на Киев во второй раз, насколько результативным может быть такой шаг РФ?

- Естественно, они будут учитывать свои прошлые ошибки и могут действовать иначе. Поэтому их, в первую очередь, может интересовать даже не Киев, а перерезание путей снабжения как украинских войск, так и, в том числе, самого Киева. То есть перерезание основных автодорог, которые идут до Киева и дальше на Днепр, Харьков, в районе Ровно, а также перерезание железнодорожных путей. Это и будет их главной целью, чтобы разорвать линии снабжения и тем самым поставить Киев на колени, а войска оставить без топлива, боеприпасов и всякой поддержки. Могут ли они их добиться? На картах, с флажками и на заседаниях российского Генштаба - да. Но можно ли добиться победы над нацией, девиз которой «победа или смерть» и которой некуда отступать - нет, невозможно. Разгромим ли мы их на Новый год, Рождество или 23 февраля значения не имеет – победы у них все равно не будет. Потому что у нас все поставлено на карту и нам просто некуда уходить.

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