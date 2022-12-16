Андрей Пионтковский: Часть окружения Путина призывает его вывести войска 16.12.2022, 15:31

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фото: epa

Вокруг главы Кремля образовались две группы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина вывести оккупационные войска.

Российский публицист Андрей Пионтковский выразил «24 каналу» мнение, что точки зрения на этот счет в Кремле разделились.

Российский публицист заявил, что в России нет единой позиции, что делать дальше.

«Я думаю, что какая-то часть окружения Владимира Путина уговаривает. Однако, посмотрите, что происходит на российских пропагандистских каналах. Там пошел полный «разнос», – отметил Пионтковский.

Пионтковский объяснил, что после потери оккупантами Херсона в России сформировались две ярко выраженные группы людей, имеющих разные взгляды на события в Украине:

«Они – такие же негодяи, как и партия войны. Ведь 24 февраля все они поддерживали нападение России на Украину», – сказал Пионтковский.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россию могут ждать революции, восстания и гражданская война.

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