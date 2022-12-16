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«На Соловьеве лица нет»: российский пропагандист серьезно болен?

  • 16.12.2022, 15:44
«На Соловьеве лица нет»: российский пропагандист серьезно болен?

Дмитрий Гордон опубликовал видео.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - «Вечер с Владимиром Соловьевым».

На этот раз, прихвостень Путина не был столь пылким в своих речах, а также выглядел похудевшим и осунувшимся. «Обратите внимание: на Соловьеве лица нет, похудел в два раза. Что с ним, как думаете?» - спрашивает Дмитрий Гордон.

Комментаторы были как никогда едины в своих предположениях и желаниях. Так, большинство посчитало, что Соловьев готовится посетить «концерт Кобзона».

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