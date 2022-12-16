Недалеко от Земли нашли две планеты, которые могут быть обитаемы 7 16.12.2022, 15:47

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Их масса соответствует земной.

Международная группа ученых во главе с исследователями из Института астрофизики Канарских островов (IAC) обнаружила две новые экзопланеты недалеко от Солнца. Их масса соответствует земной. Они вращаются на орбите вокруг звезды GJ 1002, красного карлика. Обе планеты находятся в обитаемой зоне звезды, пишет «Хайтек».

«Кажется, природа стремится показать нам, что планеты, подобные Земле, очень распространены», — отметил Алехандро Суарес Маскареньо, исследователь IAC и первый автор исследования. Оно принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Недавно обнаруженные планеты вращаются вокруг звезды GJ 1002, которая находится на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. Экзопланете, которая находится ближе к звезде, требуется около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг нее, а второй — примерно 21 день.

При этом, масса родительской звезды G1002 составляет одну восьмую солнечной. Это довольно холодная, слабая звезда, а, значит, что ее зона обитаемости немного смещена.

Близость звезды к нашей Солнечной системе означает, что две планеты, особенно GJ 1002c — отличные кандидаты для изучения их атмосфер на основе отраженного света или теплового излучения.

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