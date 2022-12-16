Часть российских ракет упала на Волгоградскую область 5 16.12.2022, 15:57

8,780

Оттуда велся сегодняшний обстрел территории Украины.

Россия 16 декабря нанесла массированную террористическую атаку по Украине. Однако некоторые ракеты «устали» еще на территории страны-террористки и упали на Волгоградскую область РФ.

Местные жители записывают испуганные видео и жалуются, что что-то «прилетело». Кое-кто даже настолько «прозрел», что увидел ракеты. Россияне делают вид, будто не понимают, что происходит. Их истерики распространяют российские телеграммы, информирует 24 канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».