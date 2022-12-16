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Часть российских ракет упала на Волгоградскую область

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  • 16.12.2022, 15:57
  • 8,780
Часть российских ракет упала на Волгоградскую область

Оттуда велся сегодняшний обстрел территории Украины.

Россия 16 декабря нанесла массированную террористическую атаку по Украине. Однако некоторые ракеты «устали» еще на территории страны-террористки и упали на Волгоградскую область РФ.

Местные жители записывают испуганные видео и жалуются, что что-то «прилетело». Кое-кто даже настолько «прозрел», что увидел ракеты. Россияне делают вид, будто не понимают, что происходит. Их истерики распространяют российские телеграммы, информирует 24 канал.

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