Яковина: Россия проиграет из-за криворукости 16.12.2022, 16:13

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Иван Яковина

Даже самые необходимые вещи для победы в РФ делают через одно место.

Сайт Charter97.org писал, что 12 декабря сгорел секретный российский спутник. Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ выразил мнение, что даже самые необходимые вещи для победы в войне против Украины в РФ делают через одно место.

«Даже какие-то суперважные, экстремально необходимые России элементы борьбы в этой войне они делают через одно место. Я даже не знаю, с чем это можно было бы сравнить. Наверное, как на свадьбе потерять обручальное кольцо, что-то из этой серии. Этот спутник запускался с большой помпой, лишь бы, пожалуйста, была хоть какая-то информация насчет того, что происходит в Украине», — сказал журналист.

По его словам, учитывая это, даже повреждения из-за ракетных обстрелов украинской энергосистемы — не повод терять оптимизм.

«Потому что, несмотря на эти повреждения, российская криворукость все равно не даст России победить. Или рукожопость, как ее еще называют в соответствующих кругах», — добавил он.

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