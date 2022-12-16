Украинский эксперт: Путин хочет втянуть в войну белорусских офицеров

Украинский эксперт: Путин хочет втянуть в войну белорусских офицеров1
- 16.12.2022, 16:23
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В Беларуси есть командиры, способные руководить подразделениями.
Путин может попытаться втянуть в войну командирский состав белорусской армии. Такое мнение выразил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, сообщает ТСН.
По словам украинского эксперта, огромных человеческих ресурсов России недостаточно для ведения войны.
«Человеческий ресурс нужно во что-то одеть, обуть, чем-то вооружить, накормить, куда-то направить. И главное, чтобы кто-то им командовал. То есть, вот это проблема для них, почему они и пытаются как-то затянуть Беларусь в эту авантюру», — говорит военный эксперт.
В Беларуси есть командиры, способные руководить подразделениями. По словам Ягуна, именно из-за наличия в Беларуси командирского состава Россия и использует ее полигоны для обучения.
Однако, военный эксперт добавляет, что профессиональные качества белорусских офицеров остаются под вопросом.