Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России 16.12.2022, 16:32

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Санкции затронут 168 российских организаций, а также два банка.

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России за войну в Украине. На сайте Евросовета сегодня появилось соответствующее заявление.

«В ответ на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и серьезность нынешней эскалации против мирного населения и гражданской инфраструктуры Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», — говорится в документе.

Санкции затронут 168 российских организаций, поставляющих товары, которые можно использовать для развития оборонного сектора и сектора безопасности. Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, а это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять дроны в Россию.

Также ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет, и отзовет лицензии на вещание четырех российских телеканалов.

«В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/"НТВ Мир», «Россия-1″, „РЕН ТВ“ и Первый канал», — говорится в заявлении Совета.

Евросоюз также расширил запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, и запретил своим гражданам занимать любые должности в государственных органах или контролируемых государством организациях в России.

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