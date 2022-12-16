На госТВ рассказали о «психологическом ударе по Лукашенко»
- 16.12.2022, 16:41
- 2,450
Его нанесли свободные спортсмены.
Пропагандист Андрей Лазуткин в эфире госТВ вспомнил о спортсменах, поддержавших протесты в 2020 году.
Лазуткин сказал, что это был «психологический удар по Лукашенко».
Напомним, в 2020-м году сотни белорусских спортсменов поддержали народ. Среди них — звезды белорусского спорта: трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов и другие.