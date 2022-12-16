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На госТВ рассказали о «психологическом ударе по Лукашенко»

  • 16.12.2022, 16:41
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На госТВ рассказали о «психологическом ударе по Лукашенко»

Его нанесли свободные спортсмены.

Пропагандист Андрей Лазуткин в эфире госТВ вспомнил о спортсменах, поддержавших протесты в 2020 году.

Лазуткин сказал, что это был «психологический удар по Лукашенко».

Напомним, в 2020-м году сотни белорусских спортсменов поддержали народ. Среди них — звезды белорусского спорта: трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов и другие.

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