Политолог: Предстоящая поездка Путина в Минск — чрезвычайная и особенная 16.12.2022, 16:58

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Российский диктатор явно не едет гулять по минским улицам.

«Салідарнасць» попросила политического обозревателя Александра Фридмана объяснить, что может стоять за визитом Путина в Минск, который состоится 19 декабря. Напомним, в белорусскую столицу прилетит и российский министр обороны Сергей Шойгу.

— Судя по всему, эта поездка чрезвычайная. Дело не в факте встречи, поскольку у многих политиков-изгоев есть потребность в том, чтобы встречаться друг с другом. Тут интересно то, что Путин решил поехать сам. Как известно, он никуда не ездит просто так, — комментирует Фридман. — А учитывая сегодняшние времена, тем более не ездит к западным границам, т.к. опасается за свою жизнь.

А визитом в Минск Путин продвигается к границам НАТО, поэтому для него это совершенно особенная поездка.

Если он так хотел увидеть Лукашенко, то зачем самому ехать? Можно было вызвать Лукашенко к себе, он бы приехал без проблем.

Кроме того, как я понимаю, в конце декабря запланирована традиционная встреча лидеров СНГ. До нее осталось совсем мало времени, можно было поговорить с Лукашенко там.

Обозреватель напомнил, что визит Путина пройдет на фоне специкуляций о новом вторжении в Украину российской армии – возможно, с белорусским участием.

— Основная тема, как мне кажется, связана с войной, что бы они ни говорили. В первую очередь они будут публично выставлять всякие экономические проекты, но это так, просто риторика. Основная тема там будет касаться войны.

Если говорить о том, чего хочет от этой встречи сам Лукашенко, то, традиционно, денег. Или же каких-то преференций, экономической помощи. Этого он просит с самого начала своего президентства, и ни одна поездка в Россию без этого не обходится. Но есть вещи, которых Лукашенко не хочет. Например, чтобы его еще больше втянули в войну. Полагаю, он не хочет отправлять белорусские войска в Украину. Я думаю, он вообще хочет, чтобы Беларусь была втянула в войну как можно меньше, так как это не в его интересах: он знает настроения в белорусском обществе.

Если говорить о том, чего хочет от этой встречи Путин, то здесь, думаю, наоборот — поглубже втянуть Беларусь в войну. С этим он и едет. Идет ли речь, чтобы посылать в Украину белорусские войска, трудно сказать. Но чтобы втянуть Беларусь еще больше и в плане логистики, и в плане долгострочного военного присутствия России на территории Беларуси — несомненно.

То есть затевают они что-то важное. С российской стороны эта поездка с целью достигнуть каких-то соглашений в украинском вопросе. Путин явно не едет гулять по минским улицам.

Фридман допускает: во время предстоящей встречи может произойти какая-то демонстративная выходка по отношению к Западу.

— Маловероятно, конечно, для этого они слишком трусливые, но можно, например, проехаться к польской границе, осмотреть общие границы Союзного государства, продемонтировать там свое присутствие.

О результатах этой поездки мы, скорее всего, не узнаем. Я посмотрел в программе, что будет пресс-конференция, думаю, там будут совершенно общие, ничего не означающие, формулировки. О чем они на самом деле договорились, мы узнаем уже в будущем. Прежде всего, договорились ли они по событиям в украинском вопросе.

Помимо этого эксперт считает, что неоходимо обратить внимание, как будет вести себя Лукашенко на встрече с Путиным. Он также привел в пример свежее высказывание белорусского правителя.

— Сегодня он сказал фразу: суверенитет и независимость Беларуси незыблемы, при этом Беларусь никогда не будет врагом России. То есть он уже дает какие-то сигналы. Очень странная риторика: что значит врагом России, раньше же братьями вроде как были?

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