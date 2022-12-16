Бутина и Бут Ирина Петровская

16.12.2022, 17:20

1,126

Американская тюрьма как социальный лифт для будущих героев России.

На политическом небосклоне России воссияла новая звезда. Звезда по имени Бут. Российский зритель о нем почти ничего не знает. Или не помнит — с момента задержания «оружейного барона», как его называли в США, прошло много лет. Поэтому легенду о «герое» можно лепить практически с нуля, чем с огромным энтузиазмом и занялось ТВ.

Первое интервью только что возвращенный на Родину и еще не до конца оправившийся от джетлага и резкой перемены участи Виктор Бут дал каналу RT. О чем глава RT Маргарита Симоньян сообщила у себя в телеграм- канале, не скрывая ликования: «Девочки тут спорили, кому Бут даст первое интервью. Ясно же, что нам». Неведомые «девочки» остались с носом. А провести первое большое интервью поручили собственной «девочке» Марии Бутиной, которая тоже прошла американскую тюрьму, а затем была депортирована в Россию.

Вот и встретились два одиночества. Точнее, два одиночника, сиделец и сиделица, знакомые не понаслышке с условиями содержания и в одиночных камерах, и в тюрьмах общего режима. Для Марии Бутиной американская тюрьма стала настоящим социальным лифтом, который и позволил ей сделать поистине головокружительную карьеру. В ее послужном списке телеканал RT, куда ее взяли в 2019 году сразу после возвращения в Россию, экспертный совет при Уполномоченном по правам человека, Общественная палата, Государственная Дума.

В тележурналистике Бутина не слишком преуспела. Отсутствие даже намека на обаяние, неприятный голос, назидательная манера общения, заторможенность реакций — не лучшие свойства для человека, работающего в кадре.

Единственный «момент славы» случился в апреле 2021 года, когда она с инспекционным визитом прибыла в колонию города Покрова, где отбывал наказание Алексей Навальный. В репортаже, который обошел тогда все федеральные телеканалы, Мария Бутина похлеще иной тюремной надзирательницы отчитывает Навального, назвавшего условия своего содержания пыточными и объявившего голодовку. «Вот это пыточные условия? Вы в своем уме? — визгливо кричит она, размахивая руками перед его лицом. — Да это лучше, чем в гостинице у меня в Алтайском крае! Вы в американской тюрьме не были». В столовой для зэков Бутина, отведав какое-то из блюд, восхищенно причмокивает: «О, вкусно!»

Но то Навальный. Смутьян. Чужак. Враг. С такими иначе нельзя. На встрече с социально близким Виктором Бутом Бутину было не узнать. Всем своим видом (бледное лицо, скорбно поджатые губы, едва слышный голос) она выражала сострадание тяжкой судьбе товарища по несчастью, на себе испытав «пыточные условия» в американских тюрьмах, где даже еда — разновидность пытки, в отличие от исправительной колонии в Покрове, где «вкусно».

Бут с готовностью подтверждает: американцы опыт пытки несъедобной дрянью переняли из практики нацистов. Все 12 лет по средам давали гамбургер, по четвергам — гигантский кусок курицы с пережаренной картошкой-фри. Бесчеловечное меню не меняли за все 12 лет — не то что в таиландской тюрьме, где хотя бы можно было заказать еду по выбору. «Марин, представляешь, когда ты десять лет не пробуешь чеснока, укропа, земляники».

«Марина» (так почему-то обращается к интервьюерше Бут) скорбно и понимающе кивает: мука мученическая! А Бут, плохо знакомый с нынешней тюремной системой в России, сыпет другими подробностями невыносимого бытия в американских застенках: работал («работа была интересная»), учил языки по хорошим учебникам, читал книги, и однажды у него в камере скопилось аж 400 томов при разрешенных пяти. Заказывал русские газеты и журналы…

Легко представить себе ошеломленные лица отечественных сидельцев, слушающих истории об этих кошмарных издевательствах. И впрямь врагу не пожелаешь!

Между тем Виктора Бута явно уже успели немного посвятить в актуальную повестку текущей действительности, и он со знанием дела оценивает перспективы западной цивилизации: «Представляешь, Марин, в американских школах преподают, что есть 72 пола… Волна преступлений огромная…То, что происходит, — это самоубийство самой цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы на территориях, которые не контролируют англосаксы, вся планета совершит самоубийство».

«Будет в Америке революция?» — с надеждой спрашивает Бутина. Буту нечем ее порадовать: «Сейчас это невозможно. Народ — жертва своего режима».

Ну, то есть терпеливый, забитый, бесправный, зомбированный тотальной пропагандой народ совершенно не способен к какому бы то ни было сопротивлению возмутительным деяниям преступной власти.

О сути дела, по которому Бут получил 25 лет заключения, в этом интервью почти не говорят. Просто поверьте на слово, что такая в США судебная система: любого человека, в особенности россиянина, могут по своему хотению отправить за решетку. Так и Бута, простого бизнесмена, взяли да посадили не пойми за что. «Зачем этот цирк?» — недоумевает Бутина. Политически подкованный Бут объясняет: «Марина, всё, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной… И ту войну необъявленную, которую они начали с меня и моей семьи, ту резину они начали натягивать на всю страну».

Эту же легенду и почти в тех же выражениях изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ютуберу Вячеславу Манучарову: «Виктор Бут стал, по большому счету, символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан. Бут и Бутина — это, действительно, два символа… Он стал и для них (американцев) тоже символом, доказывающим, с их болезненной точки зрения, что Россия — это империя зла… Они придумали ему слоган «Торговец смертью», они снимали про него фильмы, демонизируя его…»

Спустя несколько дней после интервью RT «символ», уже хлебнувший воздуха свободы и окончательно освоившийся на родной земле, взял новую высоту — стал героем ток-шоу «Большая игра» на Первом канале. Ведущий Вячеслав Никонов буквально сиял, приветствуя гостя, его жену Аллу и второго «символа» — Марию Бутину. Назвал замечательным человеком и настоящим героем, за которого болела вся Россия. Особо отметил, что эфир идет из Первой студии, которая во времена юности Бута называлась Концертной студией «Останкино». Именно здесь снимались «Голубые огоньки» и концерты.

Я тоже вспомнила, что во времена нашей с Бутом юности именно отсюда транслировались легендарные «Встречи в Концертной студии «Останкино». Каких гостей туда приглашали! Писателей, композиторов, выдающихся артистов театра и кино! Новых героев придумала жизнь — Бута и Бутину. Звезды сошлись.

Ирина Петровская, «Новая газета Европа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».