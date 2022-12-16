Олег Жданов: Лукашенко будут склонять к трем вещам 9 16.12.2022, 17:34

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Олег Жданов

Военный эксперт прокомментировал визит Путина в Минск.

19 декабря в Минск прилетят глава Кремля Путин и российский министр обороны Сергей Шойгу.

Украинский эксперт Олег Жданов в эфире «24 канала» выразил мнение, что Путин будет склонять Минск к трем вещам:

— для главы Кремля самое главное, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины на стороне России;

— Путин будет настаивать, чтобы россияне продолжили наносить огневые удары по Украине с территории Беларуси;

— российский диктатор хочет заручиться гарантиями, что Беларусь останется в ОДКБ.

Ранее сайт Charter97.org писал, Путин хочет втянуть в войну белорусских офицеров.

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