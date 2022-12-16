Олег Жданов: Лукашенко будут склонять к трем вещам

Олег Жданов: Лукашенко будут склонять к трем вещам9
- 16.12.2022, 17:34
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Военный эксперт прокомментировал визит Путина в Минск.
19 декабря в Минск прилетят глава Кремля Путин и российский министр обороны Сергей Шойгу.
Украинский эксперт Олег Жданов в эфире «24 канала» выразил мнение, что Путин будет склонять Минск к трем вещам:
— для главы Кремля самое главное, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины на стороне России;
— Путин будет настаивать, чтобы россияне продолжили наносить огневые удары по Украине с территории Беларуси;
— российский диктатор хочет заручиться гарантиями, что Беларусь останется в ОДКБ.
Ранее сайт Charter97.org писал, Путин хочет втянуть в войну белорусских офицеров.