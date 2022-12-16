The Hill: Суд над Путиным неизбежно приближается 1 16.12.2022, 18:12

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Российские элиты с радостью предадут своего фюрера.

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось поставить элиты своей страны в незавидное положение, когда им приходится выбирать между двумя радикально разными альтернативами с одинаковыми последствиями. По крайней мере, по их мнению, пишет Александр Мотыль для американского издания The Hill.

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось поставить элиты своей страны в незавидное положение, когда им приходится выбирать между двумя радикально разными альтернативами с одинаковыми последствиями. По крайней мере, по их мнению.

Независимо от того, выберут российские элиты — мир или войну, многие считают, что режим Путина и, возможно, сама Россия не выживет. Хуже, некоторые русские элиты уверены, что это неизбежно. Неудивительно, что их охватило сильное недомогание – ощущение приближающейся гибели.

Мир может иметь для России такие же последствия, как и война? Как говорит российский аналитик Татьяна Станова из Фонда Карнеги, хотя выступающие за мир реалисты радикально отличаются от ястребов, стремящихся к эскалации войны, обе стороны согласны, что «даже если Путин покажется и признает, что лучшее, что Россия может сделать, это заморозить войну, подобное не успокоит страхов элиты по выживанию и территориальной целостности России перед Западом, который, как верят даже российские реалисты, хочет подчинить себе Россию». Следовательно, делает она вывод, в то время как «ультранационалисты все еще предсказывают победу, растущий хор реалистов пришел к выводу, что у Москвы нет ресурсов, необходимых для победы».

Один кремлевский инсайдер сказал так: «Пришло понимание, что настоящую войну мы проиграли».

И ястребы, и голуби, по-видимому, считают, что любая форма поражения приведет к свержению Путина и его режима и, таким образом, поставит под угрозу их собственную жизнь и средства к существованию.

«Несмотря на разные интересы в игре, технократы, сотрудники служб безопасности, консервативные националисты и бизнес-лидеры в значительной степени едины в убеждении, что Россия не может проиграть, иначе это приведет к краху режима, от которого они зависят», – говорит Станова.

Но как предотвратить поражение? Кроме бомбардировки украинцев и бессмысленного уничтожения их инфраструктуры никто не знает, что делать. В то же время россияне, даже те, кто с плохой памятью, знают (должны знать из своих собственных рассказов о Второй мировой войне), что люди, которым грозит уничтожение, будь то россияне перед немцами или украинцы перед россиянами, сопротивляются.

Другими словами, победа кажется невозможной, но поражение кажется почти неизбежным. Обвинять в надвигающейся катастрофе российские элиты могут только своего фюрера и самих себя. Они должны знать, что кабинетному генералу и профессиональному автору геноцида в окружении помощников-подхалимов вряд ли удастся снова сделать Россию великой.

Но так ли элиты реалистов привязаны к Путину, что не могут устоять перед тем, как пойти ко дну вместе с его кораблем? Сословие ошибается, предполагая, что ответ «да». Российская имперская, советская и постсоветская история изобилует примерами восстания элит против своих хозяев. Аристократы призвали царя Николая II отречься от престола в 1917 году. Иосиф Сталин отодвинул на второй план своего наставника Владимира Ленина. Никита Хрущев подверг критике Сталина. Леонид Брежнев предал Хрущева. Сторонники жесткой линии устроили переворот против Михаила Горбачева. А Путин пришел к власти, потому что ключевые элиты отвернулись от Бориса Ельцина.

А есть еще мировая история. Элиты во всем мире мгновенно меняют свои политические союзы в зависимости от того, какое сожительство им выгоднее. Это «больше» имеет решающее значение. Большинство элит слишком циничны и слишком реалистичны, чтобы их обманывали идеологиями, обещающими «все или ничего». Они предпочитают большие власть и богатство, чем меньшую власть и меньшее богатство.

Сегодняшняя российская элита ничем не отличается. Они с радостью бросят Путина и его приспешников на растерзание львов, когда этого потребуют обстоятельства. Еще год назад измена казалась нежелательной и ненужной. Теперь она становится все более желанной и необходимой – для их самих политического и физического выживания.

Станова предполагает, что, учитывая лояльность элит к Путину, Запад должен привлечь Россию к «диалогу», который «должен бы твердо гарантировать Москве, что Россия останется стабильным, автономным государством». Но если стратегическое поражение почти неизбежно из-за грубых просчетов Путина и нежелания российских элит противостоять ему, то Запад ничего не может предпринять, чтобы гарантировать стратегическое выживание России. В лучшем случае, Запад может заверить Россию в достойных похоронах.

Что Запад может и должен сделать, это подтолкнуть россиян-реалистов к бегству с корабля. Он может предложить им в духе попыток холодной войны пойти на дезертирство, обещая комфортную жизнь на Западе под вымышленными именами в обмен на показания против Путина и его товарищей в суде над военными преступниками в Гааге. Суд же неизбежно приближается.

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