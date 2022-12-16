Белоруска стала мэром «маленькой Москвы» в США 16.12.2022, 18:22

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Лариса Свечин

Лариса Свечин выиграла выборы в городе Санни-Айлс-Бич.

Уроженка Беларуси Лариса Свечин стала мэром города Санни-Айлс-Бич в штате Флорида. Согласно официальным результатам выборов, она на несколько десятков голосов обошла свою конкурентку, сообщает slavicsac.com.

Лариса Свечин — иммигрантка из Беларуси, из Гомеля, мать 4 детей, не понаслышке знает о проблемах иммигрантов в Южной Флориде, особенно — выходцев из СНГ и бывших республик СССР.

Санни-Айлс-Бич — небольшой город во Флориде в окрестностях Майами с населением в 21 тысячу человек. Из-за большого количества русскоязычного населения город называют «маленькой Москвой».

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