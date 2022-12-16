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Артиллерия ВСУ уничтожила российский танк

  • 16.12.2022, 18:29
Артиллерия ВСУ уничтожила российский танк

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили танк российских оккупантов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила прессслужба 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, обнародовав соответствующее видео.

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого обнаружили цель и скорректировали артиллерийский огонь по ней. Сначала показано, как два вражеских танка ездят по полностью разрушенному населенному пункту с целью найти безопасное место для стоянки.

Когда они остановились, начался артобстрел. Пятый взрыв стал прямым попаданием в танк, о чем свидетельствует яркая вспышка.

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