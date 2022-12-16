«Многих детей накрывает второй волной заболевания» 16.12.2022, 19:06

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Белорусские мамы - про «тридемию».

Как говорят медики, у нас сейчас «тридемия»: одновременная циркуляция гриппа, коронавируса и других респираторных вирусов. Причём 52% заболевших — дети. О том, что рассказывают и пишут мамы заболевших детей из Слуцка, рассказывает kurjer.info.

Татьяна: «Чтобы вызвать врача на дом, пришлось звонить в регистратуру 39 раз. Дозвонилась на 39-й. Потом, когда мы были на приёме у врача, она сказала, что сейчас многих детей накрывает второй волной заболевания. То есть, они вылечиваются, а потом через короткое время — опять с температурой, и всё по новой».

Случчанка под ником nasten_66 в Instagram: «Попыток автодозвона: 102. +2 звонка без автодозвона — итого 104 звонка, чтобы дозвониться в регистратуру детской поликлиники. Все рекорды побиты. А ведь это всего лишь записать ребёнка на кровь».

Дмитрий Пекарь: «Записались сегодня на 13.10. Пришли, зашли и вышли. Никаких очередей и проблем».

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