Эксперт подсказал, как убрать наледь с лобового стекла авто 10 16.12.2022, 19:34

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Простые рекомендации помогут не повредить стекло.

«Как правильно убрать слой льда с лобового стекла автомобиля, при этом не повредив стекло?», - спросил у aif.by читатель из Сморгони.

«Самые распространённые способы удаления наледи - прогрев, скребок и размораживатель, - рассказывает автомобильный эксперт Андрей Козловский. - Размораживатель, или антилёд, - это специальная «химия» для борьбы с наледью. Его следует наносить на стекло и оставлять на несколько минут, после чего смахнуть остатки льда скребком или щёткой. В любом случае сначала запустите двигатель, немного прогрейте его и направьте на стекло теплый воздух, это заметно ускорит процесс.

Ни в коем случае не поливайте стекло горячей водой, потому что из-за резкого перепада температур возможно появление трещин. Плохой идеей будет попытка справиться с наледью с помощью дворников. Во-первых, они могут быть примерзшими к стеклу, а во-вторых, высока вероятность их испортить, ведь резинки, установленные на дворниках, бессильны против льда».

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