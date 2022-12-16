«Вместо ледовых дворцов нужно было строить больницы!» 1 16.12.2022, 19:45

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Жители Витебска не могут сделать КТ.

- В Витебске невозможно сделать компьютерную томографию брюшной полости на платной основе, — сообщил телеграм-каналу «Баста» подписчик.

То нет реагентов, то нет разрешения! А если где и можно - очередь на месяц вперёд. Неужели так бывает в процветающей стране?! Вместо ледовых дворцов нужно было строить больницы.

Покупать аппаратуру, привлекать мастеров, а не дилетантов. Но все у нас «для человека». Мы знаем этого человека! Народ у нас - расходный материал, если часть умрет - Лука не опечалится!

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