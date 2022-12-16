ВСУ: Украинская ПВО уничтожила 60 ракет из 74, которые выпустила РФ 16.12.2022, 20:47

Вечерняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне украинских воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утром Россия в очередной раз прибегнула к массированному обстрелу по Украине. Согласно уточненным данным, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Украинская ПВО уничтожила 60 из них.

- В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, - пишет пресс-служба ВСУ.

Ситуация на направлениях:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах;

- на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное в Харьковской области;

- на Купянском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка — Луганской;

- на Лиманском направлении враг обстрелял позиции украинских войск из танков и разнокалиберной артиллерии неподалеку Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области;

- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на украинские позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва.

Обстреливал районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

- на Новопавловском направлении огневому поражению подверглись окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара в Донецкой области;

- на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Меловое в Херсонской области.

- Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения к временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала, - пишет Генштаб.

Отмечается, что к обороне были направлены дополнительные мобилизованные из Краснодарского края.

В течение суток украинские ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

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