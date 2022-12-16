Силовики устроили облаву на жителей минской Чижовки 16.12.2022, 20:53

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Сообщается, что задержаны 12 человек.

Район Чижовка — один из самых активных в Минске. Актив Чижовки распространяет самиздат в районе, издает газету «Семь чижей» и время от времени проводит фотоакции по актуальным поводам. За это они часто становятся объектом атаки спецслужб.

Сегодня стало известно об облаве силовиков в этом районе. В видео лукашенковского ГУБОПиК показаны брутальные задержания с выбиванием дверей и маски-шоу с оружием. Больше всего досталось одному из мужчин, у которого разбит глаз — вероятно, его избили при задержании. Несмотря на это, мужчина держится достойно, пишет «Наша ніва».

Также показано издевательство над еще одним задержанным — его выводят из подъезда в наручниках, но с зонтиком бело-красно-белого цвета в руках.

В видео сказано, что была «уничтожена протестная группа «Рецепты закаток и настоек», но на скриншоте, который демонстрируют силовики, видно, что это действительно районная болталка не о политике (это журналистам подтвердил один из членов группы).

А кульминацией спецоперации» ГУБОПиК против белорусов становится выкапывание свертков с протестной символикой и атрибутикой с дачного участка кого-то из активистов Чижовки. В нем — флаг, бело-красно-белые ленты и журавлики, а также листовки и наклейки.

Вот как прокомментировали журналистам эту ситуацию администраторы группы «Чижовка семь чижей»:

«С нашим ботом, каналом и чатами все в порядке. Мы слышали, что в нашем районе увеличилось количество задержаний. Но оно увеличивается, к сожалению, по всей Беларуси. Похоже, будто берут случайных людей.

Скорее всего, эти задержания являются частью кампании по запугиванию нашего района. Почему выбирают тех или иных людей, мы не знаем».

Недавно чат и канал «Чижовка семь чижей» были признаны «экстремистским формированием». Обычно это делается после того, как задерживают участников открытых чатов, чтобы «навесить» им более тяжелые статьи (комментирование в «экстремистских формированиях» произвольно трактуется как содействие деятельности «экстремистского формирования»).

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