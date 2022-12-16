Путин признал поражение 16.12.2022, 21:06

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Хозяин Кремля – случайный человек на «капитанском мостике».

С 10 октября Путин наносит массированные ракетные удары по Украине. Цели, которые указывал Путин 10 октября (по крайней мере, в тот день) включали «объекты энергетики». Сегодня «великий геополитик» снова ударил по Украине, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Если бы во главе российской власти был не отставной майор КГБ, «попавший в случай», а политик, «спецоперация» 2022 года против Украины, да и крымская «эпопея» 2014 года, никогда не имели бы места.

Впрочем, то, что Путин – не политик, а случайный человек на «капитанском мостике», еще раз доказывают его ракетные удары. Они по Украине, но они и по себе – он наглядно объясняет гражданам Украины, что такое есть он сам и его власть. И как можно надеяться на симпатии того, кто из-за твоих ракетных обстрелов сидит без света, воды, тепла? Поражение Путина в этом смысле уже состоялось.

Фактически ракетные удары Путина означают признание им поражения в сражении за умы людей в Украине. Его и так нельзя было выиграть.

Когда же в полной мере стали вырисовываться масштабные гуманитарные последствия «операции», стало понятно, что дело Путина в Украине проиграно. И тогда следовало принимать решение сворачивать боевые действия. Снова отсутствие необходимого решения.

Теперь, уже в течение двух с лишним месяцев, бессмысленная с политической точки зрения

стрельба ракетами по Украине. Да, они приносят горе людям, наносят материальный ущерб. Но в политическом смысле они ничего не решают. Украина не будет под властью Путина – это уже ясно. А контролируемые им территории – это «отравленная пилюля».

Теперь, конечно, за десять месяцев «спецоперации» появилась иная причина продолжать. То, что раньше можно было закончить сравнительно безболезненно, теперь невозможно. За то, что натворили, за чудовищный ущерб, придется, так или иначе, отвечать. Вот так цели «спецоперации» превратились в нечто иное - в борьбу за собственное выживание. А решение того, что устроил Путин, никак теперь с ним не связано. Оно случится после того, как он уйдёт.

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