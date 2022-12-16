Керосиновые лампы, фуфайки: как в минском Красном костеле готовятся к Рождеству 16.12.2022, 21:36

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Прихожане добиваются возвращения храма.

Костельный комитет и верующие прихода святого Симеона и святой Елены в Минске 16 декабря опубликовали открытое письмо к уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку, пишет katolik.life.

В своем обращении они подняли вопрос закрытого Красного костела и призвали посодействовать в том, чтобы священников и верующих допустили в храм, чтобы служить там святую Мессу в Рождество.

«Неужели в костеле в центре Минска Рождество Христово будет без Христа?», - задаются вопросом прихожане.

Как отмечается в письме, 13 октября, в день 175-летия рождения Слуги Божьего Эдварда Войниловича, фундатора костела, Румак приходил в плебанию к настоятелю Владиславу Завальнюку. Но «поводом для прихода была не юбилейная дата, а провозглашение запрета священникам и народу молиться на этом святом историческом месте и служить Литургию».

- «Потерпите до Рождества» - эти слова в присутствии прихожан вы сказали нашему настоятелю (...) Вы дали нам надежду», - пишут верующие и отмечают, что почти через три месяца после «таинственного закрытия храма» никаких следственных работ не проводится, преступники не выявлены.

Костельный комитет также сообщил, как готовится к празднику в плебании, где отключены свет, вода и отопление: освещаясь уличными фонарями: «Верующие и люди доброй воли помогают организовать минимальные условия выживания: подарили валенки, фуфайки, керосиновые лампы, люди делятся дровами для буржуек – привозят почти со всего Минского района».

Прихожане подчеркнули, что молятся и надеются на лучшее - на «возвращение в опозоренный и униженный храм, из которого выгнали Иисуса Христа».

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