«Россия с треском проиграла ею же развязанную энергетическую войну» 1 16.12.2022, 21:38

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Несмотря на приход холодов в европейский регион, никакого энергетического коллапса не случилось.

Телегарм-канал «Родина слонов» публикует последние сводки с полей энергетической войны.

— Несмотря на приход холодов в европейский регион, никакого энергетического коллапса там, на который так рассчитывали многочисленные имбецилы, постоянно мямлившие «зима близко», не случилось, а цены на газ в Европе находятся более чем в два раза ниже пиковых уровней августа. Запасы газа по состоянию на 12 декабря находились на очень высоком для этого периода уровне в 86,6%.

За последнюю неделю Франция вернула в строй пять ядерных реакторов, что наряду с мерами по экономии электроэнергии, оцениваемыми в 10% относительно прошлогоднего уровня потребления, позволило избежать необходимости прибегать к плановым отключениям электроэнергии в стране, что также могло задеть и Великобританию, импортирующую электроэнергию из Франции.

При этом в оставшиеся до конца этого года дни Франция вернет в работу еще четыре ядерных реактора. Таким образом, Европа смогла пережить самый сложный перевод с точки зрения работы энергетических систем и ситуация там продолжит улучшаться.

В течение января в Германии будут запущены в работу сразу три плавающих терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), что также должно увеличить запас прочности энергетической системы региона в самый холодный зимний месяц. Учитывая, что Freeport LNG, второй по размерам экспортный терминал СПГ в США, по-прежнему ожидает своего запуска в конце декабря – начале января, то объемы предложения газа в Европе должны будут существенно увеличиться уже в начале следующего года.

В феврале ситуация в Европе продолжит улучшаться – на этот ветреный месяц приходится пик выработки ветряной электроэнергии в Германии, благодаря чему нагрузка на газовые электростанции может существенно снизиться, как и стоимость электроэнергии. Также в феврале ожидается перезапуск мощного, 1,6 ГВт, нового ядерного энергоблока в Финляндии.

Если зима в регионе сохранится умеренной, а весна наступит в соответствии с климатической нормой или, если повезет, раньше, то запасы газа в регионе на конец отопительного сезона могут оказаться вблизи уровня в 50%. С учетом снижения мирового спроса на энергоносители вследствие ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, роста предложения СПГ в мире и существенного увеличения мощностей по его приему в Европе, в следующем году можно ожидать ощутимого снижения мировых цен на газ.

Стабилизация ситуации с энергетическим кризисом в Европе уже способствовала заметному ужесточению позиции западноевропейских политиков по отношению к России и росту военной поддержки Украины.

Если в начале следующего года ситуация будет развиваться по описанному выше сценарию, то европейские политики легко смогут продать избирателям свои действия по поддержке Украины как абсолютно правильные и обоснованные, что позволило как защитить демократические европейские ценности, так и достаточно быстро обеспечить победу в энергетической войне с Россией.

Благодаря этому Европа сможет существенно нарастить объемы военной помощи Украине без оглядки на возможное недовольство своих граждан, т.к. оно будет исключительно маргинальным.

Таким образом, поступает все больше и больше подтверждений того, что Россия с треском проиграла ею же развязанную энергетическую войну, победа в которой была едва ли не ключевой надеждой на склонение Европы к капитуляции после провала блицкрига в Украине.

P.S. Между тем цены на газ в Европе снижаются более, чем на 11%, достигнув минимального уровня с конца ноября.

Ещё в августе Медведев обещал Европе зимой цены выше $4 тыс., в то время как сейчас они составляют $1,3 тыс., а уже в январе с большой вероятностью снизятся ниже $1 тыс. Стратеги...

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