Белорусы - о встрече Путина с Лукашенко: Накрыть бы их HIMARS 16.12.2022, 21:50

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Все договоры диктаторов можно смело умножить на ноль.

Сегодня стало известно, что 19 декабря в Минск прилетит Путин. Примечательно, что визит российского диктатора станет первым за последние три года. Путин ни разу не был в Беларуси после начала протестов 2020 года.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на новость о приезде Путина. Приводим их комментарии:

- Срочно нужны HIMARS, «Байрактары» и беспилотники. В Беларусь летит террорист-захватчик.

- Все договоры, подписанные нелегитимным, можно смело помножить на ноль.

- В 2020-ом году армия не стала на сторону народа, так в 2023-ем пойдет умирать в Украину.

- Видать припекает в Кремле. Путин летит к Лукашенко - это что-то новое. Последние годы только Лука бегал к своему «брату».

- Накрыть бы эту встречу HIMASR, чтобы обоих рядом положить в могиле.

- Двойника арендовали из «Мерседеса», который по Крымскому мосту ехал. Сам Путин не сможет свой бункер захватить в самолет, а из бункера он ни ногой.

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