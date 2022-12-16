Прыжок ВСУ на юг: предпосылки освобождения Мелитополя 16.12.2022, 22:33

Эти выходные в оккупированном Мелитополе оказались в прямом смысле взрывными.

В ближайшей перспективе именно Мелитополь может стать следующим городом, из которого ВСУ выбьют рашистов или заставят их пойти на очередной «жест доброй воли». В этой части оккупированных районов Запорожской области Силы спецопераций и партизаны из Руху опору постоянно давят на позиции врага, фактически разрушая так называемый «сухопутный коридор» из Ростовской области РФ во временно оккупированный Крым.

Через Мелитополь идет железнодорожная ветка, которой рашисты соединяют свои позиции в ОРДЛО и Крыму. Утрата такого логистического хаба станет стратегическим поражением Кремля, поэтому рашисты, скорее всего, будут держаться за эти позиции до последнего.

Почему сопротивление оккупантов здесь будет напрасным и им все равно придется оставить Мелитополь? Об этом для «Апострофа» пишет украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В настоящее время ВСУ используют высокоточные удары по местам сосредоточения оккупационных войск и диверсионные меры, чтобы взять под контроль этот стратегически важный город. Дело в том, что Мелитополь расположен на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей районы России с захваченным Крымом и оккупированными территориями на юге Украины.

Эти выходные в оккупированном Мелитополе оказались в прямом смысле взрывными. В частности, 10-11 декабря были нанесены удары по трем объектам Мелитополя и Мелитопольского района. Мэр города Иван Федоров сообщил, что был уничтожен российский блокпост и радиолокационная станция. Кроме того, удар в Мелитополе был нанесен по местам базирования личного состава оккупационной армии.

По данным украинской стороны, жертв – около 200. Скорее всего, были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Нанесение ударов по местам расквартирования личного состава на территории оккупированных районов Запорожской области (Мелитополь, Пологи и Токмак) свидетельствует о каскадном характере планирования операций ВСУ по освобождению этих территорий.

Первый этап предполагает огневое поражение мест сосредоточения личного состава, тяжелой бронетехники, систем ПВО, всей инфраструктуры противника. Второй – взятие под контроль логистики (путей снабжения оккупационной армии). Третий – непосредственно наступление наших войск. Эта натовская тактика успешно продемонстрирована ВСУ во время деоккупации Харьковской и Херсонской областей.

То есть можем говорить о возможном начале операции по деоккупации Запорожской области. Это наиболее перспективное направление для наступления ВСУ, о чем говорит даже российская сторона. Именно с этим связаны авральные работы оккупантов по возведению фортификационных сооружений в районе Мелитополя и Бердянска.

При этом и Мелитополь, и Пологи, и Токмак – ключевые пункты логистики оккупационной армии. Особенно Мелитополь, потеря контроля над которым россиянами поставит под сомнение существование так называемого «сухопутного коридора» с оккупированных территорий Донбасса в Крым. Кроме того, это потенциально может создать предпосылки для выдавливания оккупационных войск собственно на территорию самого Крыма.

После нанесения мощных ударов в Мелитополе и Пологах местными источниками зафиксирована передислокация отдельных подразделений вооруженных сил противника с целью рассредоточения как личного состава, так и тяжелой бронетехники. Чтобы уменьшить количество потерь в результате огневого воздействия со стороны ВСУ.

Аналогичная запорожская тактика наблюдается на других участках фронта. В том числе в Луганском направлении.

В частности, в оккупированном Первомайске был нанесен удар по местам сосредоточения колесной и гусеничной техники. Были «прилеты» в Сватово, в Кадиевке (Стаханове). Кстати, координаты мест накопления и расквартирования противника передавали представители местного движения сопротивления, включая членов ГИ "Правое дело".

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении за последнее время оккупанты продолжали обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населённых пунктов. В частности – Времивка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

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