The Wall Street Journal: Путин приказал Кадырову убить Зеленского в начале вторжения РФ 2 16.12.2022, 23:02

4,600

За три недели до 24 февраля хозяин Кремля вызвал Кадырова в Москву для «выработки стратегии».

В начале войны президент России Путин дал задание главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal (перевод — ТСН) со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ.

В статье приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексей Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленная и желаемая задача была «своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову».

Издание сослалось на данные украинской разведки и сообщило, что за три недели до полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для «выработки стратегии2. Уже 25 февраля кадыровцы вошли в Украину тремя колоннами бронетехники.

Украинские разведчики перехватили видеозапись, на которой оккупант с высокой должностью сообщает лидеру Чечни, что «время ровно 00:00, мы начинаем движение — более 1500 человек личного состава, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы».

Известно, что первая из трех групп кадыровцев почти полностью была уничтожена на подступах к Киеву. Две другие группы были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.

После поражения своих бойцов Кадыров поручил приступить к скрытой мобилизации. По данным журналистов, чеченские чиновники и религиозные лидеры в общественных местах, например, спортзалах и игровых клубах предлагали до 300 тыс. руб. в месяц за участие в войне. Местные жители и правозащитники сообщили, что вербовали «наиболее уязвимых».

Позже кадыровские боевики взяли на себя роль так называемых заградительных отрядов, чтобы помешать регулярным войскам РФ сбежать с фронта. Кадыровцев отправляли в захваченные города и села Украины, где они устраивали допросы, жестоко пытали местных и обыскивали, пытаясь выявить партизан.

В статье также описаны отношения Кадырова с Путиным. Известно, что президент РФ «в течение десятилетий тратил огромный российский бюджет на поддержку» лидера Чечни и укрепление его влияния в регионе. Анонимный экс-чиновник Кремля рассказал, что Путин общается с Кадыровым лично, а не через помощников, как это обычно происходит с другими российскими губернаторами.

На статью уже отреагировали в Кремле. Так, спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» утверждения The Wall Street Journal, что Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского в начале войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».