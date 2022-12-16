На выходных белорусов ждет до -15°С 16.12.2022, 23:08

Прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни.

17 декабря погодные условия в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, днем по северо-западной половине страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной половине страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). По юго-востоку страны сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. В отдельных районах прогнозируется туман, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная днем -1..-7°С; по юго-востоку Беларуси ночью 0..-3°С, днем 0..+2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

Сохранится холодная погода.

18 декабря по юго-восточной половине страны сохранится влияние атмосферных фронтов; на северо-западные регионы распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С, при прояснениях до -18°С, по юго-востоку страны -5..-7°С; максимальная днем -5..-12°С.

19 декабря республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, по юго-западу республики до -16°С, при прояснениях -17..-20°С, максимальная днем -5..-10°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».