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Белый дом: Новый пакет военной помощи Киеву будет включать дополнительные системы ПВО

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  • 16.12.2022, 23:14
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Белый дом: Новый пакет военной помощи Киеву будет включать дополнительные системы ПВО

США отреагировали на массированную российскую ракетную атаку на украинские города.

Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

- Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны, - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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