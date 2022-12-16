Белый дом: Новый пакет военной помощи Киеву будет включать дополнительные системы ПВО 1 16.12.2022, 23:14

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США отреагировали на массированную российскую ракетную атаку на украинские города.

Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

- Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны, - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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