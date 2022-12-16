«Хотела помочь коллеге и неожиданно стала должна банку $1000» 1 16.12.2022, 23:19

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Как белоруска обожглась, оформив на себя чужой кредит.

Валентина решила выручить коллегу и оформила на себя для нее кредит в белорусских рублях, который равнялся примерно $5000, пишет «Онлайнер». Коллега, как и договаривались, вносила платежи по кредиту и за несколько лет выплатила бóльшую сумму долга. А потом ей, видимо, надоело это делать. Гасить остаток долга ($1000) Валентине пришлось самой: «Это была сумма, равная моим почти трем зарплатам».

— Почему вы вообще согласились на такой поступок — оформить на себя кредит для коллеги?

— Мне было 20 лет, я пришла работать в магазин администратором. Женщины-продавцы отнеслись ко мне не очень хорошо — видимо, их злило, что я их младше, но при этом я их начальница. Среди них нашлась Ирина, которая стала меня защищать, стала моей поддержкой и опорой. Она стала мне как мамочка. Поэтому, когда она попросила взять кредит, я согласилась. В тот день она подвезла меня домой на своей машине. Мы сидели возле моего дома, и она начала рассказывать, что у нее проблемы.

Она сказала, что нужны деньги на лечение мамы, а кредиты ей не дают.

Что тянуть нельзя и что я ей очень помогу, если возьму кредит. Что она будет благодарна мне всю жизнь за мою доброту, а я стану чуть ли не спасителем ее мамы. Тем более она пообещала, что все вернет в следующем месяце, когда получит премию или ссуду на работе. То есть она дала слово, что это лишь на месяц. Никаких расписок я с нее не брала.

Спустя месяц коллега сказала, что вернуть деньги сразу не получится, поэтому она будет гасить долг частями. Валентина была недовольна, но коллега разводила руками: какие могут быть претензии, если она не отказывается платить.

Вносить платежи нужно было каждый месяц до 20-го числа. Какое-то время коллега гасила долг вовремя, а потом стала «забывать». В итоге Валентине приходилось едва ли не каждый месяц напоминать человеку о долге.

— У нее все время были отговорки, почему она не может заплатить вовремя, каждый раз находилась причина: то ей зарплату не дают, то она попала в больницу, то умер родственник. Ее уволили, мы перестали видеться. Поэтому я стала ей звонить, а она могла в ответ на мои звонки нахамить: «Ты чего мне звонишь?! Что ты мне наяриваешь!»

А потом коллега и вовсе перестала платить.

— Мне стали звонить из банка с предупреждениями, что мой кредит не гасится. Денег у меня не было, я очень переживала, плакала, гуглила, как продать почку. У меня это вызывало чувство огромной несправедливости, ведь я ни в чем не виновата. Впервые столкнулась с человеком, который меня обманул, еще и так жестко.

Маме ничего не говорила до последнего, а потом пришлось сознаться, потому что работники банка стали звонить нам на домашний, и однажды трубку подняла мама. Мне она сказала: «Зачем ты молчала?» — и дала денег в долг закрыть этот кредит. В итоге я выплатила банку более $1000.

Коллега после этого все обещала-обещала отдать деньги, но у нее все не получалось это сделать. Я обратилась в милицию, с ней потом провели беседу. Она мне позвонила: «Ты чего делаешь из меня чудовище?! Я же сказала, что все тебе отдам!» В милиции она признала, что и правда брала деньги, но мне сказали, что больше ничем не помогут, что нужно идти в суд. Когда я пригрозила коллеге судом, она впервые отдала мне 300 рублей. Но после этого денег от нее я не видела.

История, которая должна была закончиться через месяц, растянулась почти на 7 лет.

В 2013-м Валентина оформила кредит для коллеги, в 2017-м та окончательно перестала платить. В 2020-м, исчерпав надежды вернуть деньги мирным способом, Валентина обратилась в милицию.

— Коллега врала до последнего. Она врала, что скинула деньги, высылала мне скриншот чека — а он сделан в фотошопе. На всякий случай я занесла его в банк проверить, а там посмеялись. Потом говорила, что отправила деньги, но «они не пришли, потому что, наверное, был сбой». Она назначала мне встречи, чтобы отдать деньги. Я приезжала, а ее не было, и она не брала трубку. На следующий день она говорила: «У меня не получилось приехать, а с телефоном что-то случилось». Меня это очень злило.

Потом я вспомнила, что как раз после того, как я взяла для коллеги кредит, наша общая знакомая сказала: «Наконец-таки Ира [та самая коллега] закрыла кредит, который я на нее оформляла».

— Почему вы так и не обратились в суд?

— А какой в этом смысл? Подавать в суд — это траты для меня. Когда коллега отказалась платить, у меня не было денег на юриста. Когда деньги появились, я перестала видеть смысл обращаться в суд. Даже если победа будет за мной, у моей коллеги будет возможность выплачивать долг годами мелкими суммами.

Советы от Валентины

Журналисты попросили Валентину сформулировать советы, которые она хотела бы услышать сама, когда соглашалась взять кредит для коллеги.

— Научитесь говорить «нет», не доверяйте людям слишком сильно.

— Берите расписку перед тем, как передать кому-то деньги в долг.

— Будьте готовы к тому, что деньги вам могут не вернуть.

— Обратитесь за поддержкой к близким людям, если вас обманывают, потому что это большой стресс. Не скрывайте, что у вас проблемы. Это поможет не поддаться панике и поберечь нервы.

— Попробуйте отнестись к ситуации как к хорошему уроку, который позволит в будущем не повторять свои ошибки.

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