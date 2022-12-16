Военный эксперт: Никакого серьезного продвижения россиян в Украине после февраля нет 1 16.12.2022, 23:33

За год украинская армия очень изменилась.

Военные ВСУ удивляют своей силой весь мир, который не ожидал такого мощного сопротивления государству-агрессору. Если Россия снова начнет наступательные действия, украинская армия точно даст достойный отпор.

Об этом «24 каналу» рассказал украинский военный обозреватель Денис Попович. Он отметил мощный рост украинской армии с начала войны.

По словам Поповича, никакого серьезного продвижения россиян после февраля нет. Единственный захваченный областной центр – Херсон – уже освобожден. Однако если россияне снова будут наступать на Киев или другую территорию, у них не будет никаких шансов прорваться.

Попович ссылается на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинцы сейчас способны победить своего врага. Однако при условии, что западные партнеры будут поставлять нам оружие более активно.

- Сейчас мы говорим о возможных наступательных действиях украинской армии по определенным направлениям. Сейчас мы говорим о том, что имеем огневое влияние на юг Украины и осуществляем ракетные удары на объекты российской армии в Мелитополе, Токмаке и т. д., – отметил военный эксперт.

Украинская армия изменилась, убежден Попович. В начале войны ВСУ давали от силы неделю, прогнозировали «Киев за 3 дня». Как видим, военные держат оборону почти год, а это показывает большие возможности украинской армии и украинского общества достойно держать сопротивление.

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