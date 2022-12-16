Что продают в Минске на первой уличной новогодней ярмарке? 16.12.2022, 23:41

Ярмарка будет работать до 15 января.

Зима в самом разгаре: по городу уже начинают работать рождественские ярмарки и елочные базары. Сегодня, например, открылся «Зiмовы двор з Лiдскiм» в Лидбир Дворе, который находится на Кульман. Журналист realt.by Ольга Корнеенко съездила туда и посмотрела, что там сделали в этом году.

Заработал Двор, как и планировалось, в 18.00. Людей здесь немного: пару человек ходят от домика к домику с едой, присматривая, что бы выбрать, некоторые уже взяли напитки и греются.

Подходим к Татьяне узнать, как ей атмосфера.

— Я здесь впервые. Думала, что будут какие-то песни-танцы, развлечения, но пока все тихо и спокойно. Хотелось бы какой-то живости уже. Конечно, очень нравится, что благодаря огонькам и украшениям создается какое-то новогоднее настроение, уютная и приятная атмосфера. Думаю, что люди еще подтянутся: все-таки сейчас только закончился рабочий день. Скорее всего, завтра здесь будет аншлаг.

Время идет, людей приходит больше, но сказать, что открытие площадки вызвало ажиотаж, сложно. Для посетителей есть много свободных мест на улице, также установлено два шатра со столиками — здесь уже количество остановившихся побольше.

Возле одного из них встречаем Елену. Оказывается, для нее Лидбир Двор стал местом, в которое она часто ходит с друзьями.

— Обычно встречались здесь летом, поэтому, когда увидели, что будет открытие зимнего сезона, решили тоже сходить. Атмосфера, конечно, сейчас отличается — более новогодняя, но очень холодно.

В основном Лидбир Двор известен своими домиками с едой. Что же предлагают в этом зимнем сезоне?

Честно говоря, ассортимент с лета как будто не изменился; на некоторых торговых точках в напитках еще можно увидеть сезонные лимонады и прохладительные сангрии. Все также в ассортименте хот-доги по 6−14 рублей, пицца на выбор от 10 до 21 рубля, драники со сметаной за 8,5, шашлыки куриные по 8−10 рублей, свиные — 12−13. Многие позиции не готовятся.

Это замечает и Оксана, которую встречаем возле одного из заведений со стаканчиком чего-то в руке.

— Я хотела купить глинтвейн, но что-то не нашла его, поэтому взяла кофе. Мне сегодня не очень везет на покупки. Я еще хотела попробовать трдельник, но их сейчас не делают. Продавец сказала, что они есть на витрине, потому что меню не обновляли с лета. Зато у них пончики в продаже. Хотелось бы, каких-то интересных новогодних сетов. Например, классно, если бы даже кофе подавали с имбирными пряниками или печеньками. Уже бы все по-другому ощущалось.

Глинтвейн же мы все-таки нашли. Здесь его предлагают в разных вариациях. Например, в «На віна» две позиции: красная классика за 6 рублей и home edition за 7; в «Азии оstroWOK» предлагают глинтвейн на красном полусухом вине за 5 BYN и безалкогольный — за 4. Здесь же по напиткам отсутствует много позиций в меню — нет грога, пунша, американо, капучино и латте. В bar beer shot можно выбрать белый или красный глинтвейн — каждый по 6 белорусских рублей.

Из развлечений — живая музыка и розыгрыш подарков от ЛIДСКАЕ, можно сделать моментальное фото.

На локации делает фотографии и Дарья. Она приехала в Лидбир Двор с двумя сестрами.

— Мне сестра сказала, что сегодня здесь будет проходить концерт, поэтому решили приехать. Да и погода красивая. Вообще, была на Дворе три раза, до этого только летом. Всегда прихожу не ради еды, а из-за атмосферы — она какая-то уютная, приятная и сегодня новогодняя. Самое то для успокоения души. К тому же, мы с сестрами зимой не так часто видимся из-за того, что вдвоем живем в Брестской области, а одна из нас в Минске. Хотелось, чтобы встреча прошла в какой-то красивой праздничной обстановке.

В этом сезоне снова проводится кроссинг подарков. Эта фишка прижилась еще с прошлого года. Поучаствовать может каждый: нужно всего лишь принести свой подарок и оставить его на специальном столе, а взамен взять любой другой.

Уже есть и расписание активностей на ближайшие дни: кроме того, чтобы послушать живую музыку, желающие смогу разрисовать имбирный пряник или гипсовые фигуры. Для детей планируется проведение квеста «Новогодний патруль», а для любителей крафтовых продуктов организован фермерский рынок «Усё сваё».

Зимний двор будет работать до 15 января. Все это время на его территории будет проходить Lidbeer Art Market. В будние на него можно прийти с 12.00 до 22.00, а по пятницам и субботам режим работы увеличивается на час — до 23.00.]

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