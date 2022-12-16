Байден намекнул на новости о Patriot для Украины 1 16.12.2022, 23:45

2,360

Джо Байден

«Вы все услышите через несколько минут», - заявил президент США.

Президент США Джо Байден сделал объявление в отношении возможных поставок систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Дональда Джудда.

По его словам, он спросил у Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.

- Вы все услышите через несколько минут, - процитировал он президента США.

Подробностей на данный момент не приводится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».