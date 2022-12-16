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Байден намекнул на новости о Patriot для Украины

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  • 16.12.2022, 23:45
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Байден намекнул на новости о Patriot для Украины
Джо Байден

«Вы все услышите через несколько минут», - заявил президент США.

Президент США Джо Байден сделал объявление в отношении возможных поставок систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Дональда Джудда.

По его словам, он спросил у Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.

- Вы все услышите через несколько минут, - процитировал он президента США.

Подробностей на данный момент не приводится.

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