Байден намекнул на новости о Patriot для Украины

Байден намекнул на новости о Patriot для Украины1
- 16.12.2022, 23:45
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«Вы все услышите через несколько минут», - заявил президент США.
Президент США Джо Байден сделал объявление в отношении возможных поставок систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Дональда Джудда.
По его словам, он спросил у Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.
- Вы все услышите через несколько минут, - процитировал он президента США.
Подробностей на данный момент не приводится.