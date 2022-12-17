«Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены» 17.12.2022, 3:17

Эксперт объяснил, что ждет белорусских военных в случае полноценного вступления в войну против Украины.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун отметил «Эспрессо», отвечая на вопрос, кто сегодня работает с белорусской армией и населением в вопросах мобилизации и убеждает участвовать в войне против Украины, белорусские военные в основном не хотят воевать.

- К сожалению, там работает Россия. По нашей информации, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет, и качество этой военной белорусской мощи будет как троянский конь в стане России. А если белорусы примут участие в войне, то последний шанс Лукашенко будет уничтожен.

И Лукашенко это так же понимает. То есть в тот день, когда белорусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то может быть в конце января или в начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение, которое раз и навсегда закроет на ближайшее время такое явление как независимость Беларуси, – подчеркнул Ягун.

По словам экс-замглавы СБУ, если это все же произойдет, то белорусы пойдут в наступление в первых рядах. Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены.

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