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В российском Белгороде прогремели взрывы

  • 17.12.2022, 8:33
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В российском Белгороде прогремели взрывы

Это произошло после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

В российском Белгороде ночью 17 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

«Над Белгородской областью вновь громко. Подробности уточняются», - пишут местные каналы.

Также сообщается, что в оккупированных Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы.

Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.

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