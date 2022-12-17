Американские аналитики назвали цель визита Путина в Беларусь 3 17.12.2022, 8:37

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Встреча будет иметь серьезные последствия.

Президент России Владимир Путин намерен оказать давление на Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин окажет давление на президента Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск.

Кремль стремится использовать «союзное государство» для установления российского контроля над Беларусью.

Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину.

В настоящее время ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украине даже вместе с российскими войсками.

Однако встреча Путина и Лукашенко, как минимум, будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. Продолжающиеся удары России по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и продолжающаяся воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

Кремль вряд ли сломит волю украинцев к борьбе. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что Украина якобы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик.

ISW считает, что такой вывод является неточным и что у Украины есть хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.

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